יום שני, 08.09.2025 שעה 20:43
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
93-83פאריס סן-ז'רמן1
90-53ליון2
74-113ליל3
64-63מונאקו4
63-53לאנס5
63-43שטרסבורג6
66-63טולוז7
42-23אנז'ה8
45-23ראן9
34-53מארסיי10
36-53לה האבר11
35-43ניס12
32-13נאנט13
34-23אוקזר14
38-53פ.צ. פאריס15
38-53לוריין16
18-43ברסט17
07-23מץ18

מכה לפ.ס.ז': אוסמן דמבלה יחמיץ את ברצלונה

בעקבות הפציעה במשחק של נבחרת צרפת, הכוכב הגדול של הקבוצה ייעדר לפחות ל-6 שבועות ויפספס את המשחק מול הקטלונים, כמו גם את ה'קלאסיק' מול מארסיי

|
אוסמן דמבלה (IMAGO)
אוסמן דמבלה (IMAGO)

בפאריס סן ז’רמן זעמו לאחר הפציעה של אוסמן דמבלה במדי נבחרת צרפת, שקרתה למרות שהקבוצה הזהירה את הנבחרת הלאומית, וכעת מתגלה חומרת הפציעה.

על פי דיווח ב-RMC הצרפתי, הכוכב הגדול של אלופת צרפת ייעדר לפחות לשישה שבועות, מה שצפוי להוות מכה רצינית לפתיחת העונה של הקבוצה.

אוסמן דמבלה צפוי להחמיץ את פתיחת ליגת האלופות מול אטאלנטה, ה’קלאסיק’ מול מארסיי, ואפילו את המשחק מול ברצלונה בליגת האלופות שיתקיים עוד פחות מחודש.

אוסמן דמבלה במדי נבחרת צרפת (IMAGO)אוסמן דמבלה במדי נבחרת צרפת (IMAGO)

במועדון כאמור זעמו לאחר שהזהירו את הצוות הרפואי של נבחרת צרפת, ואמרו מראש כי השחקן נפצע במדי הנבחרת שבוע קודם לכן. למרות זאת, דמבלה עלה במחצית מול פולין, ונאלץ לרדת בדקה ה-81 לאחר שהחמיר את פציעתו.

באותו המשחק הוא עלה במקום דזירה דואה, שאף הוא נפצע, כשהחלק ההתקפי של פ.ס.ז’ נפגע מאוד ממשחק הנבחרת. דשאן הסביר כי אלמלא הפציעה “לא הייתי מעלה אותו”, וטען: “זה יכול לקרות לכל אחד. אם לא היה כשיר, הייתי בוחר שחקן אחר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */