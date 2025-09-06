מכה לפ.ס.ז': אוסמן דמבלה יחמיץ את ברצלונה

בפאריס סן ז’רמן זעמו לאחר הפציעה של אוסמן דמבלה במדי נבחרת צרפת, שקרתה למרות שהקבוצה הזהירה את הנבחרת הלאומית, וכעת מתגלה חומרת הפציעה.

על פי דיווח ב-RMC הצרפתי, הכוכב הגדול של אלופת צרפת ייעדר לפחות לשישה שבועות, מה שצפוי להוות מכה רצינית לפתיחת העונה של הקבוצה.

אוסמן דמבלה צפוי להחמיץ את פתיחת ליגת האלופות מול אטאלנטה, ה’קלאסיק’ מול מארסיי, ואפילו את המשחק מול ברצלונה בליגת האלופות שיתקיים עוד פחות מחודש.

אוסמן דמבלה במדי נבחרת צרפת (IMAGO)

במועדון כאמור זעמו לאחר שהזהירו את הצוות הרפואי של נבחרת צרפת, ואמרו מראש כי השחקן נפצע במדי הנבחרת שבוע קודם לכן. למרות זאת, דמבלה עלה במחצית מול פולין, ונאלץ לרדת בדקה ה-81 לאחר שהחמיר את פציעתו.

באותו המשחק הוא עלה במקום דזירה דואה, שאף הוא נפצע, כשהחלק ההתקפי של פ.ס.ז’ נפגע מאוד ממשחק הנבחרת. דשאן הסביר כי אלמלא הפציעה “לא הייתי מעלה אותו”, וטען: “זה יכול לקרות לכל אחד. אם לא היה כשיר, הייתי בוחר שחקן אחר”.