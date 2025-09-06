יום שני, 08.09.2025 שעה 18:09
ישראל פרמייר טק הסירה את "ישראל" מהמדים

לאחר המחאות בספרד שגרמו לביטול הקטע ה-11 בטור הוואלטה, בקבוצה בחרו להסיר את שם המדינה מהמדים "מתוך מחויבותנו המלאה לשמור על ביטחון רוכבינו"

|
נדב רייסברג (ישראל פרמייר טק)
נדב רייסברג (ישראל פרמייר טק)

ההפגנות הפרו פלסטיניות ההמוניות כנגד רוכבי קבוצת ישראל פרמייר טק, שאף גרמו לביטול הקטע ה-11 בטור הוואלטה בספרד, עשו רעש גדול במדינה. כעת, בקבוצה הוציאו הודעה רשמית שבה הודיעו מעשית שהם נכנעים להפגנות.

בהודעה נכתב: “מתוך מחויבותנו המלאה לשמור בראש ובראשונה על ביטחונם של רוכבינו ושל כלל הפלטון, ועל רקע האופי המסוכן של חלק מההפגנות בוואלטה אספניה, החליטה קבוצת ישראל פרמייר טק שהרוכבים יתחרו במיתוג עיטור גרפי עם מגן דוד בולט שיתנוסס במרכז חולצת המרוץ, הן בקדמתה והן בגבה, אבל בלא הכיתוב “ישראל פרמייר טק” – זאת עד לסיום המרוץ במדריד ב-14 בספטמבר”.

“שם הקבוצה היה ונותר "ישראל – פרמייר טק” אך הגרסה המעוטרת של המדים המדים (מגן דוד בולט בלא תוספת של שם הקבוצה) דומה מאד לקו המיתוג שכבר אימצנו בעבר עבור כלי הרכב והלבוש הלא-רשמי של הקבוצה - כאמצעי להגן על שלומם במיוחד שהם נעים או רוכבים לבדם”.

רוכב מהפלטון של ישראל פרמייר טק הסביר ל’מארקה’ הספרדי את התחושה בסיטואציה שנוצרה: "זה לא קל להתחרות עם כל המתח הזה מסביבנו, אבל אנחנו מנסים להישאר ממוקדים בספורט”.

