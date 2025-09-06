מרתיח: פוסט התמיכה של ג'אבר במשט של גרטה

עטאא ג’אבר, מי שהיה קפטן נבחרת ישראל הצעירה ושיחק במכבי חיפה, מ.ס אשדוד ובני סכנין, ממשיך לעורר סערות מחוץ למגרש. הקשר, שבחר לייצג את נבחרת פלסטין במקום את ישראל, העלה פוסט תמיכה במשט "סומוד" לעזה, משט שבו משתתפת גם פעילת האקלים גרטה טונברג. בצעד זה, ג’אבר הצטרף לקריאות לסיום המצור על הרצועה, מהלך שממשיך להצית תגובות נזעמות בישראל.

ג’אבר, שמחזיק באזרחות ישראלית, אך כבר מזוהה עם נבחרת פלסטין, עמד בעבר על הדשא עם כאפייה לצד יו"ר ההתאחדות הפלסטינית ג’יבריל רג’וב ואף השתתף בטקסי זיכרון לעזה לפני משחקים רשמיים. באותם מקרים ספג ביקורת חריפה מצד שחקנים ישראלים בעבר, בהם גם איתי שכטר שאמר עליו: "מתבייש שהיית איתי בחדר ההלבשה, תעבור לגור בעזה, בוגד". שר התרבות והספורט מיקי זוהר אף קרא בעבר לשלול את אזרחותו.

המשט שבו תמך ג’אבר יצא השבוע מנמל ברצלונה, כשעשרות כלי שיט נושאים פעילים מרחבי העולם, בהם טונברג ודמויות ציבוריות נוספות. המארגנים טוענים כי מדובר בניסיון להקים מסדרון הומניטרי לעזה, תחת הכותרת "לעמוד איתן", משמעות המילה "סומוד". כבר במשטים הקודמים היו ניסיונות ישראליים למנוע מהספינות להגיע לרצועה, כולל השתלטות שייטת 13, אך המארגנים מתעקשים להמשיך.

הסטורי של עטאא ג'אבר (אינסטגרם)

תמיכתו של ג’אבר, שנמצא כיום בסגל נבחרת פלסטין, מגיעה לאחר שבקיץ האחרון שיחק במדי הנבחרת מול לבנון ואוסטרליה. במשחקים הללו נראו דגלי פלסטין ביציעים, השחקנים עטו כאפיות, והמסכים הציגו מסרים של "סולידריות עם אנשי פלסטין". בעיני רבים בישראל, מדובר בחציית קווים בוטה מצד מי שגדל וחונך בכדורגל המקומי.

כעת, כשהוא מעלה ברשתות החברתיות תמיכה פומבית במשט בין-לאומי נגד ישראל, ג’אבר ממשיך לחדד את הקרע בינו לבין עולם הספורט המקומי שבו גדל. בעוד שבחו"ל התמיכה בו ובמאבקו מוצגת כחלק ממאבק לזכויות אדם, בישראל רואים בו בוגד והוא מתרחק יותר ויותר מהמורשת שהותיר אחריו על מגרשי ליגת העל.