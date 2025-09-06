יום שבת, 06.09.2025 שעה 14:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

טורניר לזכרו של גילעד רוזנבליט ז"ל נערך בחיפה

18 קבוצות אוהדים של הפועל חיפה לקחו חלק בטורניר לזכרו של חבר צוות המועדון בעבר, שנפל בעזה בנובמבר 2023. שחקני המועדון השתתפו ונכחו בטקס

|
טורניר לזכר גילעד רוזנבליט ז
טורניר לזכר גילעד רוזנבליט ז"ל (צילום: איתמר אלי)

אתמול (שישי) נערך במגרשי הספורטן בחיפה טורניר האוהדים הראשון לזכרו של סמ"ר גילעד רוזנבליט ז"ל, בהשתתפות לא פחות מ18 קבוצות אוהדים שכיבדו את זכרו של גילעד, שנפל בעזה בנובמבר 2023 בעת ששירת כחובש קרבי בשריון.

גילעד ז"ל היה חבר בצוות התפעול של המועדון ואף שימש כקמע. הקבוצה הבוגרת רשמה קבוצה לטורניר שנשאה את השם "בליבנו לעד" והשתתפו בה אנשי המועדון. היא העפילה לשלב רבע הגמר ורשמה הופעה מכובדת.
שחקני הקבוצה לירן סרדל ואורן ביטון השתתפו בטקס המרגש שהתקיים במעמד בני המשפחה יחד עם חבר ההנהלה אריה מידן וסמנכ"ל התפעול דודו דותן. כמו כן, הגיעו לטורניר לכבד את זכרו של גילעד שחקני הקבוצה יעד גונן ותמיד ארבל, כאשר קפטן קבוצת הנוער ליאם נחום חיזק את הקבוצה של המועדון.

בימים אלה ממשיכה המשפחה בפרויקט להקמת מגרש גילעד לזכרו בקיבוץ גניגר בעמק יזרעאל בו גדל.

טורניר לזכר גילעד רוזנבליט ז"ל (צילום: דוברות הפועל חיפה ובאדיבות איתמר אלי)טורניר לזכר גילעד רוזנבליט ז"ל (צילום: דוברות הפועל חיפה ובאדיבות איתמר אלי)
טורניר לזכר גילעד רוזנבליט ז"ל (צילום: דוברות הפועל חיפה ובאדיבות איתמר אלי)טורניר לזכר גילעד רוזנבליט ז"ל (צילום: דוברות הפועל חיפה ובאדיבות איתמר אלי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנדנגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */