יום שבת, 06.09.2025 שעה 16:46
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

הסיבה האמיתית שמנור סולומון ויתר על לידס

באנגליה חשפו: הקשר נטה להישאר בטוטנהאם לאור האפשרות לשחק באלופות, ובסופו של דבר עבר לוויאריאל כי גם היא הייתה יכולה להציע לו השתתפות במפעל

|
מנור סולומון חוגג (ראובן שוורץ)
מנור סולומון חוגג (ראובן שוורץ)

לפי דיווחים בתקשורת האנגלית, הסיבה המרכזית לכך שמנור סולומון לא חזר ללידס בקיץ האחרון היא הפיתוי לשחק בליגת האלופות במדי ויאריאל. כתב ‘Football Insider’, פיט אורורק, חשף בפודקאסט ‘Inside Track’ כי גורמים במועדון הסבירו שלמרות הרצון של לידס להחזיר את הקשר ההתקפי הישראלי, ההזדמנות לשחק במפעל היוקרתי הכריעה את הכף.

סולומון חזר להיות מטרה עבור לידס בשלבים המאוחרים של חלון ההעברות, במיוחד לאחר שהקבוצה נכשלה בניסיונה להחתים את פאקומדו בואננוטה מברייטון. אלא שלידס לא הייתה לבדה במרוץ, גם לסטר סיטי, שירדה העונה לליגת המשנה, וגם קריסטל פאלאס מהפרמייר ליג ניסו להחתימו. ביום האחרון של החלון סולומון כבר נטה להישאר בטוטנהאם, אך בסופו של דבר הספרס השאילו אותו לוויאריאל ממש ברגע האחרון.

המשותף לטוטנהאם ולוויאריאל הוא השתתפות בליגת האלופות העונה, ובאנגליה מדווחים שזה היה השיקול המכריע בהחלטתו של סולומון. לעומת זאת, לידס, שצפויה להיאבק מקומה בפרמייר ליג ומכוונת לכל היותר לחלון ינואר הבא, לא יכולה הייתה להציע תנאים דומים. גם קריסטל פאלאס, שניסתה מהלך מאוחר והבטיחה אפשרות לשחק בקונפרנס ליג, לא הצליחה לשכנע את הקיצוני הישראלי.

מנור סולומון (ראובן שוורץ)מנור סולומון (ראובן שוורץ)

ההחמצה הזו הצטרפה לאכזבה נוספת של לידס, לאחר שגם ניסיון החתמה מאוחר של הארי ווילסון מפולהאם כשל. באנגליה מדווחים כי המאמן דניאל פארקה הבין כי עליו להתקדם עם הסגל הקיים ולחכות לחלון הבא כדי לנסות ולחזק את הקבוצה. "תמיד יש תחרות על שחקנים ברמה הזו", אמר אורורק, "אבל כשמדובר בסולומון, הוא בחר בוויאריאל כי יש לו ליגת האלופות, ולידס לא יכולה להציע את זה כרגע".

סולומון, שכבש בעונה שעברה 10 שערי ליגה ובישל 12 נוספים, היה אחד הגורמים המרכזיים בעלייתה של לידס חזרה לפרמייר ליג. שער הניצחון הדרמטי שלו בתוספת הזמן מול פליימות' במחזור הסיום הוביל את המועדון לזכייה באליפות הצ'מפיונשיפ. כעת, כשהוא פותח עונה חדשה בספרד מול יריבות מהטופ האירופי, האכזבה של לידס מהפספוס ברורה, אך גם מובנת לנוכח הבחירה של סולומון ללכת על המסלול היוקרתי ביותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנדנגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */