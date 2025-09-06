הסיבה האמיתית שמנור סולומון ויתר על לידס

לפי דיווחים בתקשורת האנגלית, הסיבה המרכזית לכך שמנור סולומון לא חזר ללידס בקיץ האחרון היא הפיתוי לשחק בליגת האלופות במדי ויאריאל. כתב ‘Football Insider’, פיט אורורק, חשף בפודקאסט ‘Inside Track’ כי גורמים במועדון הסבירו שלמרות הרצון של לידס להחזיר את הקשר ההתקפי הישראלי, ההזדמנות לשחק במפעל היוקרתי הכריעה את הכף.

סולומון חזר להיות מטרה עבור לידס בשלבים המאוחרים של חלון ההעברות, במיוחד לאחר שהקבוצה נכשלה בניסיונה להחתים את פאקומדו בואננוטה מברייטון. אלא שלידס לא הייתה לבדה במרוץ, גם לסטר סיטי, שירדה העונה לליגת המשנה, וגם קריסטל פאלאס מהפרמייר ליג ניסו להחתימו. ביום האחרון של החלון סולומון כבר נטה להישאר בטוטנהאם, אך בסופו של דבר הספרס השאילו אותו לוויאריאל ממש ברגע האחרון.

המשותף לטוטנהאם ולוויאריאל הוא השתתפות בליגת האלופות העונה, ובאנגליה מדווחים שזה היה השיקול המכריע בהחלטתו של סולומון. לעומת זאת, לידס, שצפויה להיאבק מקומה בפרמייר ליג ומכוונת לכל היותר לחלון ינואר הבא, לא יכולה הייתה להציע תנאים דומים. גם קריסטל פאלאס, שניסתה מהלך מאוחר והבטיחה אפשרות לשחק בקונפרנס ליג, לא הצליחה לשכנע את הקיצוני הישראלי.

מנור סולומון (ראובן שוורץ)

ההחמצה הזו הצטרפה לאכזבה נוספת של לידס, לאחר שגם ניסיון החתמה מאוחר של הארי ווילסון מפולהאם כשל. באנגליה מדווחים כי המאמן דניאל פארקה הבין כי עליו להתקדם עם הסגל הקיים ולחכות לחלון הבא כדי לנסות ולחזק את הקבוצה. "תמיד יש תחרות על שחקנים ברמה הזו", אמר אורורק, "אבל כשמדובר בסולומון, הוא בחר בוויאריאל כי יש לו ליגת האלופות, ולידס לא יכולה להציע את זה כרגע".

סולומון, שכבש בעונה שעברה 10 שערי ליגה ובישל 12 נוספים, היה אחד הגורמים המרכזיים בעלייתה של לידס חזרה לפרמייר ליג. שער הניצחון הדרמטי שלו בתוספת הזמן מול פליימות' במחזור הסיום הוביל את המועדון לזכייה באליפות הצ'מפיונשיפ. כעת, כשהוא פותח עונה חדשה בספרד מול יריבות מהטופ האירופי, האכזבה של לידס מהפספוס ברורה, אך גם מובנת לנוכח הבחירה של סולומון ללכת על המסלול היוקרתי ביותר.