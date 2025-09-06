יום שבת, 06.09.2025 שעה 17:17
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"הכול שקרים": דויד אלאבה עולה להתקפה

בלם ריאל מדריד דיבר ממחנה האימונים של אוסטריה על השמועות לפיהן היה אמור לעזוב בקיץ את הלבנים: "צחקתי מהן, כלום לא היה נכון". וגם: מצבו הפיזי

|
דויד אלאבה (IMAGO)
דויד אלאבה (IMAGO)

דויד אלאבה עשוי להיות בעונתו האחרונה במדי ריאל מדריד. החוזה של הבלם מסתיים ב־2026 והוא עדיין לא שיחק אפילו דקה אחת העונה. את האוסטרי מקדימים כיום דין האוסן, אדר מיליטאו ואנטוניו רודיגר, והוא מתחרה גם עם ראול אסנסיו על המקום כבלם הרביעי של המועדון.

המצב הזה עורר בקיץ האחרון גל שמועות רחב על עזיבה אפשרית של אלאבה את ריאל מדריד, וכעת הוא התייחס לכך: "אני נמצא בכדורגל מספיק שנים כדי לדעת ששמועות הן חלק מהעסק. למזלי, אלה דברים שאני לא מתעכב עליהם יותר מדי, וצחקתי המון כי שום דבר לא היה נכון, הכול היה שקרים". בסופו של דבר הבלם החליט להישאר במדריד, בידיעה שצפויה לו תחרות גדולה מאוד על מקומו.

פציעות מנעו מהבלם לשחק הרבה משחקים בעונה שעברה, והדבר ממשיך להשפיע עליו גם העונה. אלאבה דיבר על מצבו הנוכחי: "אני מרגיש טוב עכשיו, התקדמתי המון לאחרונה. אני חושב שאני יכול לשחק 90 דקות בנבחרת, למרות שאני לא יודע אם זה יהיה הגיוני. נראה איך ארגיש במשחקים הקרובים. המטרה שלי היא לשחק ולהיות על המגרש".

דויד אלאבה (IMAGO)דויד אלאבה (IMAGO)

צ’אבי אלונסו מתכנן לבצע רוטציות אחרי פגרת הנבחרות, ואלאבה מקווה לקבל הזדמנות להוכיח שהוא כשיר וזמין. מאמן ריאל מדריד גם ניסה אותו כקשר במהלך ההכנה. עם המונדיאל באופק, אלאבה מקווה לשנות את המומנטום, לחזור לכושר ולקבל דקות משמעותיות במדי ריאל מדריד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנדנגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */