יום שבת, 06.09.2025 שעה 17:17
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"אני שונא אתכם": ראפיניה מאשים את דיסנילנד

שחקן ברצלונה חשף ברשתות החברתיות את התנהגותו של אחד מעובדי הפארק וטען לגזענות: "למה חיבקו את הילדים הלבנים ולא את בני? בושה, עובד חרא, טיפש"

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

במהלך פגרת הנבחרות הנוכחית, ראפיניה נסע לברזיל כדי לשחק במשחקי הסיום של מוקדמות מונדיאל 2026. הברזילאי משמש כאחד השחקנים המובילים של הסלסאו, אך למרות המרחק לא התנתק מחיי המשפחה שלו. הקיצוני של בארסה נוהג לפרסם ברשתות החברתיות תמונות מרגשות עם בנו גאל, אך הפעם בחר לחשוף מקרה שאירע בדיסנילנד פאריס.

ראפיניה העלה לחשבון האינסטגרם שלו כמה סרטונים בהם תקף בחריפות עובד בפארק שלטענתו סירב להתייחס לבנו: "העובדים שלכם הם בושה. אסור שיתייחסו לאנשים ככה, במיוחד לא לילד. הם אמורים לשמח ילדים, לא לבוז להם. אני מעדיף לקרוא לזה בוז מאשר כל דבר אחר. הם בושה", כתב השחקן הברזילאי.

הקיצוני נזהר במילותיו ולא הגדיר במפורש את המקרה כגזענות, אך הדגיש כי העובד שהסתתר מאחורי התחפושת כן הפגין חיבה וחיבק ילדים אחרים בעלי עור בהיר: "אני מבין את העייפות של מי שעובד בזה, אבל למה הם חיבקו את כל הילדים הלבנים ולא את הבן שלי?", תהה ראפיניה.

הסטורי של ראפיניה (צילום מסך)הסטורי של ראפיניה (צילום מסך)

בהמשך הסטוריז העלה הילוך והגן בנחישות על בנו גאל: "אני שונא את דיסנילנד פאריס. הוא רק רצה שלום וחיבוק. למזלכם הוא לא מבין. דיסנילנד פאריס, העובד הזה הוא חרא, הוא טיפש", אמר כוכב בארסה.

אשתו של השחקן, טאיה בלולי, שנכחה ככל הנראה באירוע, הצטרפה לדבריו: "הוא נתן את שתי הידיים שלו לילדה כדי שלא ייתן לו את היד שלו! ולא הסתפק בזה, אלא גם הרחיק את הילדה ממנו. איזה שנאה", אמרה.

כעת נותר לראות האם דיסנילנד פאריס תגיב לתלונה של ראפיניה ובת זוגו ברשתות החברתיות, שם הם מחזיקים יחד כמעט 16 מיליון עוקבים. ימים יגידו אם הפארק יבחר לספק הסבר, להתנצל או לנקוט צעדים ממשיים נגד העובד, לנוכח ההד הציבורי שעורר המקרה, שעשוי אף לפגוע בתדמית החברה.

