ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

החמיץ פנדל ואז כבש בפאננקה: ההצגה של ברדג'י

הרכש של ברצלונה רשם הופעה נהדרת במדי שבדיה הצעירה מול ארמניה, כשלאחר שפספס מהנקודה הלבנה בישל באומנות ואז תיקן עם פאננקה מרשימה מ-11 מטרים

רוני ברדג'י במדי שבדיה (IMAGO)
רוני ברדג'י במדי שבדיה (IMAGO)

“לא הגעתי לברצלונה כדי לשחק בקבוצת המילואים”, הזהיר רוני ברדג’י מיד לאחר שהוצג רשמית כשחקן הקבוצה. עם זאת, מי שהגיע מקופנהאגן מצא בינתיים דקות משחק דווקא במדי נבחרת שבדיה עד גיל 21, שם זכה להזדמנות להוביל והיה הקפטן בניצחון 0:3 על ארמניה במסגרת מוקדמות אליפות אירופה.

המשחק עצמו לא נפתח בצורה חלקה עבורו. השחקן החדש של ברצלונה החמיץ פנדל בדקה ה-40, רגע לפני ההפסקה, לאחר שבעיטת ה-11 שלו נהדפה על ידי השוער.

ברדג’י התאושש היטב במחצית השנייה, ובדקה ה-61 בישל במסירה נהדרת מאחורי ההגנה את השער הראשון של יונה קוסי-אסארה. בדקה ה-69 הוסיף ג’רמי אגבון-איפו את השני.

בדקה ה-78 קיבל ברדג’י הזדמנות לתקן את הטעות מהמחצית הראשונה. הוא שוב ניגש לבעוט מהנקודה הלבנה, הפגין ביטחון רב וביצע בעיטת פאננקה אלגנטית שהכניעה את השוער וקבעה 0:3, תוך שהוא מראה אופי גדול שמסמן מה מצפה לברצלונה בהמשך.

