עונש ההשעיה ההזוי שקיבל סוארס על תקרית היריקה

ב-MLS הודיעו רשמית על עונשים כבדים לשחקני אינטר מיאמי בעקבות העימותים שפרצו בסיום גמר הטורניר מול סיאטל סאונדרס. במרכז ההחלטות, האירוע שבו לואיס סוארס ירק על אחד מאנשי הצוות המקצועי של היריבה.

בהודעת הוועדה המשמעתית נמסר כי סוארס הושעה משישה משחקים במסגרת גביע הליגות, עונש שייכנס לתוקפו החל מהמהדורה הבאה של הטורניר. על פי התקנון, הוא לא יוכל לקחת חלק עד שירצה את ההשעיה במלואה. לצד סוארס, נענשו גם סרחיו בוסקטס, שקיבל עונש השעיה לשני משחקים בעקבות מכה בפניו של השחקן המקסיקני אובד ורגס, וטומאס אבילס שהורחק משלושה משחקים בשל התנהגות אלימה.

מהצד השני, סטיבן לנהרט, מאמן בסיאטל, ספג חמישה משחקי השעיה לאחר שהשתתף בדחיפות ובחילופי מהלומות מול שחקני אינטר מיאמי. נכון לעכשיו, ה-MLS לא פרסמה כל הודעה בנוגע לענישה אפשרית במסגרת הליגה המקומית. המשמעות היא שהעונשים יחולו אך ורק על גביע הליגות, ולא על משחקי הליגה.

לואיס סוארס (IMAGO)

נקודה מעוררת תהייה היא אופי הענישה כלפי סוארס. ההשעיה שלו נוגעת רק לטורניר גביע הליגות הבא, אך מאחר שהוא צפוי לפרוש בתום העונה הנוכחית, ממילא לא אמור לשחק בו. לכן, ההחלטה להענישו דווקא בגביע הליגות ולא בליגה נראית מעט הזויה, שכן בפועל אין לעונש משמעות אמיתית על המשך הקריירה שלו.

כך או כך, פרשת הגמר בין אינטר מיאמי לסיאטל ממשיכה להכות גלים, כשהשמות הגדולים ביותר, סוארס ובוסקטס, מוצאים עצמם במוקד שלילי דווקא בסיומה של הקריירה המפוארת שלהם.