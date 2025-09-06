יום שבת, 06.09.2025 שעה 20:17
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5726-4929פילדלפיה יוניון1
5236-4229סינסינטי2
5040-4829שארלוט3
5033-4929נאשוויל4
4740-5428אורלנדו סיטי5
4640-5425אינטר מיאמי6
4639-4328קולומבוס קרו7
4432-3827ניו יורק סיטי8
4038-4229ניו יורק רד בולס9
3948-5027שיקאגו פייר10
3140-3628ניו אינגלנד רבולושן11
2649-3228אטלנטה יונייטד12
2535-2828טורונטו13
2451-2929מונטריאול14
2454-2629די.סי. יונייטד15
 מערב 
5634-5429סן דייגו אפ.סי1
5132-4829מינסוטה יונייטד2
4931-4727ונקובר ווייטקאפס3
4438-4827סיאטל סאונדרס4
4133-4526FC לוס אנג'לס5
3938-3628פורטלנד טימברס6
3833-2927אוסטין7
3648-3829קולורדו ראפידס8
3551-5329סן חוזה ארת'קווייקס9
3246-3728יוסטון דינמו10
3136-2827ריאל סולט לייק11
3047-3927דאלאס12
2757-4328קנזס סיטי13
2150-3328סנט לואיס סיטי14
1955-3227לוס אנג'לס גלאקסי15

עונש ההשעיה ההזוי שקיבל סוארס על תקרית היריקה

החלוץ האורוגוואי הורחק משישה משחקים, אך רק במסגרת גביע הליגות, טורניר בו הוא לא צפוי לשחק בעונה הבאה כי הוא אמור לפרוש. גם סרחיו בוסקטס נענש

|
לואיס סוארס (IMAGO)
לואיס סוארס (IMAGO)

ב-MLS הודיעו רשמית על עונשים כבדים לשחקני אינטר מיאמי בעקבות העימותים שפרצו בסיום גמר הטורניר מול סיאטל סאונדרס. במרכז ההחלטות, האירוע שבו לואיס סוארס ירק על אחד מאנשי הצוות המקצועי של היריבה.

בהודעת הוועדה המשמעתית נמסר כי סוארס הושעה משישה משחקים במסגרת גביע הליגות, עונש שייכנס לתוקפו החל מהמהדורה הבאה של הטורניר. על פי התקנון, הוא לא יוכל לקחת חלק עד שירצה את ההשעיה במלואה. לצד סוארס, נענשו גם סרחיו בוסקטס, שקיבל עונש השעיה לשני משחקים בעקבות מכה בפניו של השחקן המקסיקני אובד ורגס, וטומאס אבילס שהורחק משלושה משחקים בשל התנהגות אלימה.

מהצד השני, סטיבן לנהרט, מאמן בסיאטל, ספג חמישה משחקי השעיה לאחר שהשתתף בדחיפות ובחילופי מהלומות מול שחקני אינטר מיאמי. נכון לעכשיו, ה-MLS לא פרסמה כל הודעה בנוגע לענישה אפשרית במסגרת הליגה המקומית. המשמעות היא שהעונשים יחולו אך ורק על גביע הליגות, ולא על משחקי הליגה.

לואיס סוארס (IMAGO)לואיס סוארס (IMAGO)

נקודה מעוררת תהייה היא אופי הענישה כלפי סוארס. ההשעיה שלו נוגעת רק לטורניר גביע הליגות הבא, אך מאחר שהוא צפוי לפרוש בתום העונה הנוכחית, ממילא לא אמור לשחק בו. לכן, ההחלטה להענישו דווקא בגביע הליגות ולא בליגה נראית מעט הזויה, שכן בפועל אין לעונש משמעות אמיתית על המשך הקריירה שלו.

כך או כך, פרשת הגמר בין אינטר מיאמי לסיאטל ממשיכה להכות גלים, כשהשמות הגדולים ביותר, סוארס ובוסקטס, מוצאים עצמם במוקד שלילי דווקא בסיומה של הקריירה המפוארת שלהם.

