סינר עלה לגמר בארה"ב ויפגוש את אלקראס

יאניק סינר עשה זאת שוב. הטניסאי האיטלקי המדורג ראשון בעולם עלה הבוקר (שבת) לגמר אליפות ארצות הברית הפתוחה, לאחר שניצח בחצי הגמר את הקנדי פליקס אוז’ר-אליאסים בתוצאה 1:6, 6:3, 3:6, 4:6, במשחק שנמשך למעלה משלוש שעות.

בכך הבטיח סינר את מקומו במשחק על התואר מול קרלוס אלקראס הספרדי, מה שיהווה גמר גראנד סלאם שלישי ברציפות בין השניים. סינר, אלוף הטורניר המכהן, נמצא על סף הישג היסטורי: אם ינצח את אלקראס, יהפוך לראשון מאז רוג’ר פדרר ב-2008 שמצליח להגן על התואר באליפות ארצות הברית.

עבור האיטלקי בן ה-23 מדובר בגמר גראנד סלאם חמישי רצוף, נתון שמציב אותו בחברה יוקרתית ביותר. היריבות המתפתחת בינו לבין אלקראס מזכירה לרבים את הדו קרב האגדי של פדרר ורפאל נדאל בעשור הקודם.

שני הצעירים שולטים כיום בבמות הגדולות של הטניס העולמי, וכעת ייפגשו שוב לקרב ישיר על תואר נוסף, קרב של מספר 1 נגד מספר 2 בעולם, שצפוי לספק דרמה גדולה בפלאשינג מדואוס.