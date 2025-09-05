בארסה הודיעה רשמית על ביטול החוזה של רומאו

ברצלונה הכריזה הערב (שישי) באופן רשמי על ביטול החוזה עם אוריול רומאו. הקשר בן ה-33, שחוזהו היה אמור להסתיים ביוני 2026, עוזב את המועדון לאחר החלטה משותפת של הצדדים. עם שחרורו, רומאו יוכל לבחור בין חזרה לג'ירונה, במדיה שיחק בעבר, לבין הצעות נוספות שכבר ממתינות לו בלה ליגה או ב-MLS.

בהודעה הרשמית נכתב: "ברצלונה ושחקן הקבוצה הבוגרת אוריול רומאו הגיעו להסכמה על ביטול חוזהו במועדון, במסגרת חלון ההעברות". במקביל, המועדון ביקש "להודות לאוריול רומאו על המקצועיות, המחויבות והמסירות שגילה, ומאחל לו בהצלחה רבה בהמשך דרכו".

כך מסתיימת הקדנציה של הקשר האחורי בברצלונה אחרי שלוש עונות: הראשונה כשחקן הרכב, השנייה בהשאלה לג'ירונה, והשלישית שבה הסתיים חוזהו. רומאו חתם בקיץ 2023 בגיל 31 אחרי שהגיע מג'ירונה, אך למעשה גדל במחלקת הנוער של ברצלונה. עבורו זו הייתה הגשמת חלום שהתחיל עוד ב-2004, כשהצטרף ללה מאסיה.