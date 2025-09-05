יום שישי, 05.09.2025 שעה 21:41
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

פאלהיניה ראשון, וירץ מחוץ ל-20: דירוג ההעברות

באת'לטיק דירגו את העסקאות מהקיץ והתוצאות שנויות במחלוקת: אף נציג לליברפול ברביעייה הפותחת, אסטבאו ושרקי בצמרת וגריליש נמצא מעל יוקרש ואזה

|
פאלהיניה ו-וירץ (IMAGO)
פאלהיניה ו-וירץ (IMAGO)

זה היה קיץ עמוס מאוד עבור קבוצות הפרמייר ליג עם אינספור עסקאות, כשבסך הכל 20 הקבוצות בליגה הבכירה באנגליה הוציאו נטו סכום מטורף שעומד על כ-1.5 מיליארד אירו. בעקבות סגירת החלון, באת’לטיק הבריטי החליטו לדרג את ההעברות מהטובה ביותר להכי פחות טובה (155 העברות בסך הכל).

הדירוג לא התמקד רק ביכולת השחקנים, אלא גם בנושא של עלות (מחיר הרכישה) מול תועלת, כמה חשובים השחקנים צפויים להיות בקבוצה שלהם ועד כמה העמדה שלהם הייתה הכרחית לקבוצה אליה הצטרפו. אנחנו לא נעבור על כל הדירוג, אלא נתמקד ב-50 הראשונים ובבחירות המעניינות והשנויות במחלוקת.

קודם כל, מי נותר יחסית מאחור? ז’ואאו פדרו שפתח את הקדנציה בצ’לסי בצורה נפלאה רק במקום ה-41 בדירוג, כשמיד אחריו נמצא ראיין איט נורי שהצטרף למנצ’סטר סיטי. בנוסף, ששקו ואמבומו שהגיע למנצ’סטר יונייטד במקומות 35 ו-34 בהתאמה. קרקז שהצטרף לליברפול רק במקום ה-32, כשההעברות של הינקאפיה וסובימנדי לארסנל הסתפקו במקומות 28 ו-27 בהתאמה.

זז'ואאו פדרו, קיבל דירוג נמוך מאוד (רויטרס)

ההעברה היקרה ביותר של הקיץ (בפוטנציאל עם בונוסים) הייתה של פלוריאן וירץ, אך בדירוג נתנו לקשר שהצטרף לליברפול את המקום ה-24 בלבד. צמוד מעליו נמצא שוער נבחרת איטליה ומנצ’סטר סיטי ג’אנלואיג’י דונארומה, שקיבל רק את המקום ה-25, כשמעט מעליהם במקום ה-21 ניתן למצוא את אברצ’י אזה שהגיע לארסנל.

מפה כבר אפשר לקפוץ לצמרת, שם ניתן למצוא את ויקטור יוקרש (ארסנל), אך הוא מסתפק במקום השמיני. מעליו נמצא ג’ק גריליש שיצא לדרך חדשה באברטון, ובמקום השישי את הוגו אקיטיקה שהצטרף לליברפול. מיד אחריו מגיע השחקן שמדורג במקום הכי גבוה של ליברפול: אלכסנדר איסאק, שלאחר שכיכב בניוקאסל והגיע לאלופה יסתפק במקום החמישי של הדירוג.

אלכסנדר איסאק בליברפול, רק חמישי (האתר הרשמי של ליברפול)אלכסנדר איסאק בליברפול, רק חמישי (האתר הרשמי של ליברפול)

במקום הרביעי ההפתעה הגדולה ביותר: אדריאן טרופט, המגן שהגיע לבורנמות’ כדי להחליף את קרקז. מעליו במקום השלישי הקשר ההתקפי ראיין שרקי שהצטרף לסיטי, במקום השני אסטבאו, הכישרון הצעיר של צ’לסי. ובמקום הראשון? טוטנהאם עם הרכש של ז’ואאו פאלהיניה מבאיירן מינכן, שחקן שהיה חסר להם מאוד בקישור האחורי.

אסטבאו, במקום השני המכובד (IMAGO)אסטבאו, במקום השני המכובד (IMAGO)

25 הראשונים – הרשימה המלאה

1) ז’ואאו פאלהיניה – טוטנהאם
2) אסטבאו – צ’לסי
3) ראיין שרקי – מנצ’סטר סיטי
4) אדריאן טרופט
5) אלכסנדר איסאק – ליברפול
6) הוגו אקיטיקה – ליברפול
7) ג’ק גריליש – אברטון
8) ויקטור יוקרש – ארסנל
9) יורגן סטרנד לארסן – וולבס
10) קאומין קלאהר – ברנטפורד
11) גרניט ג’אקה – באייר לברקוזן
12) קייל ווקר – ברנלי
13) צ’אבי סימונס – טוטנהאם
14) פלורנטינו לואיס – ברנלי
15) מאליק דיוף – ווסטהאם
16) אוליבר בוסקאגלי – ברייטון
17) אנטון סטאך – ליידס
18) קירנאן דוסברי-הול – אברטון
19) טיאני ריינדרס – מנצ’סטר סיטי
20) רנדל קולו מואני – טוטנהאם
21) אברצ’י אזה – ארסנל
22) ג’רמי פרימפונג – ליברפול
23) ירמי פינו – קריסטל פאלאס
24) פלוריאן וירץ – ליברפול
25) ג’אנלואיג’י דונארומה – מנצ’סטר סיטי

/* LAST / NEXT ROUNDs */