יום שישי, 05.09.2025 שעה 20:40
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

חדשות רעות: גאבי צפוי להחמיץ גם את ולנסיה

הקשר, שפליק האמין שצפוי לחזור אחרי פגרת הנבחרות, עדיין סובל מכאבים בברכו ובמועדון לא ייקחו סיכונים, כאשר הוא אמור להיעדר מהמפגש ב-14 בספטמבר

|
גאבי (IMAGO)
גאבי (IMAGO)

לאחר שנה מחוץ למגרשים, גם הצוות הרפואי וגם אנשי הצוות המקצועי של ברצלונה הבהירו כי מצבו של גאבי חייב להיות תחת מעקב קבוע. במועדון אכן עוקבים אחרי התחושות שלו ואיך הכאבים בברך מתפתחים, שכן מדובר בשחקן שתולים בו תקוות גדולות להווה ולעתיד.

אי הנוחות שחש לפני כשבוע הובילה את גאבי לפרוש מאימונים ולנוח מספר ימים כדי לבחון את מצבו. הוא השלים קדם עונה מצוין עם תחושות חיוביות, לאחר שכבר רשם חצי עונה שנייה מעניינת מאוד בעונה שעברה. צעד אחר צעד הוא הלך והתחזק, אך ללא סיכונים או חיפזון מיותר.

המאמן האנזי פליק התייחס למצבו במסיבת העיתונאים שלפני המשחק מול ראיו וייקאנו, שבו הוחלט שלא לכלול את גאבי: "התוכנית היא שהוא יהיה מוכן מול ולנסיה. נראה איך הוא מתפתח. היום הוא מרגיש טוב יותר מאתמול. אנחנו אופטימיים".

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

ובכן, לפי דיווח בתקשורת הקטלונית, הקשר שעובד מדי יום במתחם האימונים במהלך פגרת הנבחרות, עדיין לא מרגיש טוב לגמרי עם אותה ברך. “הכאבים נמשכים, ונראה שהוא יחמיץ את המשחק מול ולנסיה ב-14 בספטמבר”, טענו בתקשורת.

לגבי המשחק הרשמי הראשון שייערך במגרש הביתי של ברצלונה, עדיין לא ברור אם יתקיים בקאמפ נואו או באצטדיון יוהאן קרויף. "יש לו אי נוחות מסוימת בברך ימין. הוא מחוץ לסגל למשחק מול ראיו וייקאנו, והתקדמותו תקבע את זמינותו", נכתב בזמנו בהודעה הרשמית של ברצלונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
