דיווח: הקבוצה החדשה אצלה עשוי לחתום וייסמן

לפי דיווח בתקשורת האוסטרית, החלוץ הישראלי שון וייסמן עשוי לחזור לבונדסליגה האוסטרית ממש לפני סגירת חלון ההעברות. העיתון "Oberösterreichische Nachrichten" חשף כי בלאו-וייס לינץ פועלת במרץ על מנת לצרף את וייסמן לשורותיה, כאשר המידע אושר גם ב-’Sky Sport Austria’.

הקבוצה, שנמצאת בתחתית הטבלה בליגה האוסטרית, מחפשת בדחיפות מחליף לחוד לאחר עזיבתו של החלוץ הברזילאי רוניוולדו, כאשר מועמד נוסף הוא החלוץ לשעבר של קלגנפורט, דויד טושבסקי.

במשך תקופה ארוכה נחשב וייסמן למועמד המוביל לחזרה לקבוצתו לשעבר, וולפסברגר. נשיא המועדון, דיטמר ריגלר, אף ציין בריאיון ל’סקיי’ באמצע אוגוסט כי "המשא ומתן להחזרתו של וייסמן כבר נמצא בשלב מתקדם מאוד".

נציין כי בלאו-וייס לינץ פתחה רע את העונה עם ארבעה הפסדים ברצף וללא שער זכות. לפני פגרת הנבחרות היא הפתיעה עם 2:2 מול רד בול זלצבורג, אך היא מדורגת אחרונה בבונדסליגה האוסטרית.

וייסמן רשם את התקופה הטובה ביותר בקריירה שלו במדי וולפסברגר, עם 37 שערים ב-40 הופעות בלבד, הישג שסלל את דרכו למעבר לוויאדוליד בספרד תמורת ארבעה מיליון אירו. לאחרונה שיחק בגרנאדה, אך חוזהו הותר והוא כעת שחקן חופשי שמחפש את התחנה הבאה בקריירה.