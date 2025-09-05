יום שישי, 12.09.2025 שעה 14:17
ליגה אוסטרית 25-26
132-65ראפיד וינה1
115-145רד בול זלצבורג2
93-94שטורם גראץ3
85-94טירול4
82-45אלטאך5
75-75וולפסברגר6
77-85ריד7
68-75הארטברג8
49-55אוסטריה וינה9
312-45לאסק10
312-45גראצר11
19-25בלאו-וייס לינץ12

דיווח: הקבוצה החדשה אצלה עשוי לחתום וייסמן

באוסטריה מדווחים שהחלוץ שהתיר את חוזהו בגרנאדה והיה מועמד לוולפסברגר עשוי בסופו של דבר לחזור למדינה, אך דווקא לבלאו-וייס לינץ שפועלת להחתמתו

|
שון וייסמן (IMAGO)
שון וייסמן (IMAGO)

לפי דיווח בתקשורת האוסטרית, החלוץ הישראלי שון וייסמן עשוי לחזור לבונדסליגה האוסטרית ממש לפני סגירת חלון ההעברות. העיתון "Oberösterreichische Nachrichten" חשף כי בלאו-וייס לינץ פועלת במרץ על מנת לצרף את וייסמן לשורותיה, כאשר המידע אושר גם ב-’Sky Sport Austria’.

הקבוצה, שנמצאת בתחתית הטבלה בליגה האוסטרית, מחפשת בדחיפות מחליף לחוד לאחר עזיבתו של החלוץ הברזילאי רוניוולדו, כאשר מועמד נוסף הוא החלוץ לשעבר של קלגנפורט, דויד טושבסקי.

במשך תקופה ארוכה נחשב וייסמן למועמד המוביל לחזרה לקבוצתו לשעבר, וולפסברגר. נשיא המועדון, דיטמר ריגלר, אף ציין בריאיון ל’סקיי’ באמצע אוגוסט כי "המשא ומתן להחזרתו של וייסמן כבר נמצא בשלב מתקדם מאוד".

נציין כי בלאו-וייס לינץ פתחה רע את העונה עם ארבעה הפסדים ברצף וללא שער זכות. לפני פגרת הנבחרות היא הפתיעה עם 2:2 מול רד בול זלצבורג, אך היא מדורגת אחרונה בבונדסליגה האוסטרית.

וייסמן רשם את התקופה הטובה ביותר בקריירה שלו במדי וולפסברגר, עם 37 שערים ב-40 הופעות בלבד, הישג שסלל את דרכו למעבר לוויאדוליד בספרד תמורת ארבעה מיליון אירו. לאחרונה שיחק בגרנאדה, אך חוזהו הותר והוא כעת שחקן חופשי שמחפש את התחנה הבאה בקריירה.

