יום שישי, 05.09.2025 שעה 17:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

ב"ש קרובה לסכם על פיצוי עם גריטה, קלוז' מחכה

התנאים בין החלוץ לרומנים סוכמו והשחקן במגעים מתקדמים עם הדרומיים על התרת חוזהו, כשהוא מוכן להתפשר כדי להשלים את המעבר ובכך יפנה מקום לעוד זר

|
פול גריטה (אורן בן חקון)
פול גריטה (אורן בן חקון)

בהפועל באר שבע מתקרבים לסיום הפרק עם ארנולד גריטה. החלוץ הקמרוני מנהל בימים האחרונים מגעים מתקדמים עם הנהלת המועדון על התרת חוזהו, במקביל להסכם שהושג כבר מול אוניברסיטטה קלוז' הרומנית.

לפי גורמים המעורבים בנושא, התנאים בין גריטה לקבוצה הרומנית כבר סוכמו, וכעת נותר רק להגיע להבנות מול באר שבע על גובה הפיצוי. בקלוז' העבירו לחלוץ אולטימטום ברור והלחץ עבד. גריטה שינה גישה, ומסתמן כי הוא מוכן להתפשר כדי להשלים את המעבר.

במועדון מבירת הנגב רואים בעזיבתו של גריטה פינוי מקום לזר נוסף בסגל, שעומד כרגע על שישה זרים כולל החלוץ.

גריטה (29) הצטרף להפועל באר שבע בקיץ שעבר, אך תחת המאמן רן קוז'וק לא הצליח להפוך לשחקן משמעותי. בעונה החולפת רשם 37 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש 7 שערים, חמישה בליגת העל ושניים נוספים בגביע המדינה.

