ב"ש קרובה לסכם על פיצוי עם גריטה, קלוז' מחכה

בהפועל באר שבע מתקרבים לסיום הפרק עם ארנולד גריטה. החלוץ הקמרוני מנהל בימים האחרונים מגעים מתקדמים עם הנהלת המועדון על התרת חוזהו, במקביל להסכם שהושג כבר מול אוניברסיטטה קלוז' הרומנית.

לפי גורמים המעורבים בנושא, התנאים בין גריטה לקבוצה הרומנית כבר סוכמו, וכעת נותר רק להגיע להבנות מול באר שבע על גובה הפיצוי. בקלוז' העבירו לחלוץ אולטימטום ברור והלחץ עבד. גריטה שינה גישה, ומסתמן כי הוא מוכן להתפשר כדי להשלים את המעבר.

במועדון מבירת הנגב רואים בעזיבתו של גריטה פינוי מקום לזר נוסף בסגל, שעומד כרגע על שישה זרים כולל החלוץ.

גריטה (29) הצטרף להפועל באר שבע בקיץ שעבר, אך תחת המאמן רן קוז'וק לא הצליח להפוך לשחקן משמעותי. בעונה החולפת רשם 37 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש 7 שערים, חמישה בליגת העל ושניים נוספים בגביע המדינה.