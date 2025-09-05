דניאל דאפה בחוד, יהושע וסטוינוב הקישור

הנבחרת הצעירה תנסה לשים הערב (שישי, 19:00) את הקמפיין מוקדמות יורו עד 21 הכואב משנה שעברה מאחוריה כשתעלה לכר הדשא למשחק מול נבחרת בוסניה הצעירה. כצפוי, ההרכב של גיא לוזון חזק במיוחד, עם כמה שמות מפתיעים על הספסל.

בנבחרת ישראל יעלו בהתקפה סייד אבו פרחי, הקפטן החדש תאי עבד ודניאל דאפה, כאשר את חוליית הקישור יובילו ניב יהושע ורן בנימיני. רוי רביבו בניגוד לציפיות יפתח בספסל ולידו יחכה להזדמנות גם ליאור קאסה. בין הקורות יעמוד דור בנימיני.

החבורה בכחול-לבן ינסו להראות את הוורסאטיליות של השחקנים המוכשרים שמתחילים להשתלב בקבוצות בוגרות בארץ ובחו”ל, ולצאת עם שלוש נקודות משמעותיות במיוחד בחוץ מול יריבה לא קלה.

הרכב נבחרת ישראל: דור בנימיני, נועם בן הרוש, עידן כהן, ניקיטה סטוינוב, מאור ישילירמק, סייד אבו פרחי, ניב יהושע, רן בנימין, תאי עבד, אמיר גאנח ודניאל דאפה.