דהן: מפה אפשר להתקדם לליגות חזקות באירופה

נבחרת ישראל תערוך הערב (שישי, 21:45) את משחקה החמישי במסגרת מוקדמות המונדיאל, כשתתארח אצל נבחרת מולדובה באיצטדיון "זימברו" שבקישינב. מי שמכיר את האצטדיון יותר מכל, הוא חלוצה של זימברו קישינב, גיא דהן, שם חתם באמצעות סוכנו אדם קידן.

מי שגדל במכבי חיפה וכבש בצרורות בליגה הלאומית, עבר לקבוצה מהבירה בחודש ינואר האחרון ומאז, לא מפסיק לכבוש: בעונה שעברה הוא כבש שישה שערים ובישל עוד שני שערים נוספים, כאשר העונה, המספרים עלו כשהוא כובש חמישה שערי ליגה ועוד שער בקונפרנס ליג לאחר תשעה מחזורים. גולת הכותרת הייתה כשכבש שלושער במפעל האירופי מול ספרטני.

בראיון מיוחד ל-ONE, רגע לפני המשחק בין הנבחרות, דהן מדבר על התקופה שלו בקישינב, השיחות עם חבריו לחדר ההלבשה על המשחק הערב, המטרות להמשך הדרך ועל הליגה בה הוא משחק.

גיא דהן (באדיבות זימברו קישינב)

כמה היית רוצה להיות במשחק הערב?

“אתה לא מבין כמה. חודשיים אני מחכה למשחק הזה, כל הישראלים פה משגעים אותי על כרטיסים וכך גם חברים מהקבוצה שמשחקים בנבחרת. אבל אני בדרך לרומניה למשחק אימון נגד בטושאני”.

שחקנים בקבוצה דיברו איתך על המשחק?

“יצא לי לדבר עם חברים בקבוצה על התוצאה: חלק אומרים שמולדובה תנצח ושהם נבחרת חזקה, אני אמרתי שאין מצב. חלק אמרו שעדיף לא לדבר על התוצאה כי ישראל יותר טובה. לדעתי ישראל יותר טובה, יש לנו שחקנים מצוינים ואני לא רואה סיבה שלא נעשה משחק מצוין”.

התייעצו איתך בנבחרת?

”שאלו אותי כמה שחקנים בנבחרת על המגרש והעיר, לא יותר מדי”.

מה מצפה לישראל באצטדיון? כמה הוא ביתי?

“תהיה אווירה טובה: המון משפחות וילדים יגיעו. יש דשא מצוין למשחק כדורגל, מי שפה רואה שנעים בעיר. זה לא לא שיהיה עידוד קולני, אבל הם אוהבים כדורגל וידחפו את הנבחרת”.

גיא דהן (באדיבות זימברו קישינב)

בוא נדבר עליך: איך הליגה במולדובה ביחס לישראל?

“זו ליגה מאוד חזקה, פיזית וטקטית. מולדובה מתפתחת עם השנים ובכל שנה מרגישים את זה יותר. באים לפה שחקנים מאירופה כדי לעשות קפיצת מדרגה. יש ארבע קבוצות באותה רמה: זימברו קישינב, שריף טירספול, מילסמי ופטרוקוב. בין הקבוצות הללו הכול פתוח וזה די שוויוני. כל שאר הקבוצות מנסות לעשות חיים קשים. עובדה ששיחקנו נגד אסטנה בחוץ באצטדיון הביתי שלהם עשינו תיקו וגם פה כמעט ניצחנו. לא כדאי לזלזל בליגה הזאת”.

אם זימברו קישינב הייתה משחקת בליגת העל. איפה היא הייתה מסיימת?

באמצע הטבלה. במחנה האימונים היינו באנטליה במשך 40 ימים ושיחקנו נגד מאריבור וניצחנו 0:4. נגד שחטאר דונייצק הפסדנו 1:0 והחמצנו פנדל. נגד קרפאטי לבוב סיימנו ב-1:1. רואים שזה מועדון עם שאיפות ושחקנים מצוינים”.

אז לכל המזלזלים, זאת התשובה.

“גם אני לפני שבאתי לא באמת הכרתי את הליגה. רק לאחר שבדקתי וראיתי, הבנתי שזה לא כמו שחשבתי וזה לא פשוט כמו שחשבתי”.

קייס גאנם במעמד החתימה בשריף טירספול (פרטי)

יש לך עכשיו דרבי בליגה מול שריף טירספול של ליאם חרמש וקייס גאנם.

”קודם כל זה כיף שפתחתי סוג של חלון לעוד ישראלים שיצטרפו לליגה. אני יכול להגיד לך שהרבה שחקנים מהארץ שולחים לי הודעות שהם רוצים לבוא ואיך אני יכול לעזור להם. לגבי ליאם וקייס: אנחנו בקשר, אני מחכה למפגש נגדם ואני מקווה שיהיה משחק טוב”.

מה אתה חושב שהסיבה שכבר שלושה ישראלים משחקים בליגה הזאת?

”יש פה תנאים טובים, יש פה אנשים טובים ואהבה ואכפתיות לכדורגל. הם לוקחים את הכדורגל בצורה הכי מקצוענית שיש ומפה אתה יכול להתקדם לליגות חזקות באירופה, שמהארץ זה יותר קשה. מחפשים פה כישרונות כדי לקדם אותם”.

איך זה לחיות פה?

“האמת שאני מאוד נהנה. החיים פה בקישינב מאוד טובים, אני מכיר את העיר והאנשים והם אותי. אני מרגיש פה בבית, יש לי חברים ואני מרגיש בטוח פה. המחיה פה מאוד זולה”.

גיא דהן בועט (IMAGO)

סומנת מגיל צעיר בישראל, אבל איכשהו לא מספיק האמינו בך בליגת העל.

”אין כמעט עונה בה לא כבשתי במספרים דו ספרתיים בליגת העל. גם בינואר יכולתי ללכת לליגת העל, אבל אני אוהב ללכת למקומות שבאמת רוצים אותי ושאני יכול להיות שם שחקן מוביל. את גיא דהן שכולם מכירים. כאן אני יכול להראות בכל סוף שבוע מה אני יודע. לא הייתה לי קבוצה בליגת העל שאמרה לי להוביל, אבל גם זה יגיע. מפה אני יכול להתקדם יותר מהר לאירופה. זאת ההחלטה שקיבלתי, אני נהנה ומאושר פה”.

תוצאה להערב?

“0:3 לישראל בעזרת השם”.