יום שישי, 05.09.2025 שעה 21:38
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

מה הוביל לעזיבת דניאל לוי והמשמעויות לעתיד

מאחורי רעידת האדמה בטוטנהאם: לוי למעשה פוטר כשקיבל מכתב שהוא מודח מתפקידו, והקרקע לכך הונחה מזמן. ההתרחקות ממשפחת לואיס וההנהלה החדשה שתכהן

|
דניאל לוי (IMAGO)
דניאל לוי (IMAGO)

הסיפור של טוטנהאם במאה ה־21 היה במידה רבה סיפורו של דניאל לוי ושל יחסיו עם משפחת לואיס, בעלי השליטה במועדון. לוי, שנחשב במשך שנים ל"בן חסות" של ג'ו לואיס, מונה ליו"ר המועדון ב־2001 והחזיק בתפקיד ביד רמה לאורך 24 שנה. תחתיו הפכה טוטנהאם למותג עולמי ששוויו מוערך בכ־4 מיליארד ליש"ט, עם אחד האצטדיונים המרשימים באירופה. בעוד משפחת לואיס נשארה ברקע, לוי הפך לפנים הציבוריות של הספרס.

אלא שביום חמישי, היחסים הללו הגיעו לסיומם. לוי קיבל הודעה כי הוא מודח מתפקידו כיו"ר בפועל, ובמקומו מונה פיטר צ'רינגטון, לשעבר בכיר בבנקאות הבין-לאומית ומי שהצטרף לדירקטוריון מטעם משפחת לואיס במרץ האחרון. ההודעה הפתיעה רבים מהעובדים, שנחשפו אליה רק עם פרסום ההודעה הרשמית והמייל של המנכ"ל וינאי ונקטשאם, שם נכתב שלוי "התפטר". לוי עצמו הצהיר כי הוא "גאה להפליא" במה שהשיג, הודה לאוהדים והבטיח להמשיך לתמוך במועדון.

למרות ההפתעה, מקורות שונים מצביעים על כך שהקרקע לרעידת האדמה הזו הונחה כבר מזמן. בשנים האחרונות נרשמה התרחקות בין לוי לבין משפחת לואיס, שהגיעה לשיאה בתחילת השנה, אז החליטה המשפחה לבדוק לעומק את הסיבה לביצועים המאכזבים של הקבוצה. למרות הזכייה בליגה האירופית במאי האחרון, הליגה האנגלית הסתיימה בעונה הגרועה ביותר של טוטנהאם זה כחמישה עשורים, ורבים תהו כיצד מועדון עם תשתיות כה מרשימות מתקשה לייצר יציבות על כר הדשא.

שחקני טוטנהאם (רויטרס)שחקני טוטנהאם (רויטרס)

בינואר שכרה משפחת לואיס את חברת הייעוץ האמריקאית Gibb River, שבחנה לעומק את עבודת המועדון ושוחחה עם בכירים. המטרה לא הייתה לחסוך כסף, אלא לבחון אילו שינויים נדרשים כדי להחזיר את טוטנהאם למסלול הצלחות. כחלק מתהליך זה, נכנס צ'רינגטון לדירקטוריון במרץ, ובאפריל מונה ונקטשאם למנכ"ל, תפקיד שלא היה קיים כלל בעידן ENIC. בנוסף, הודיעה המנהלת הבכירה דונה-מריה קאלן על פרישתה, ובהמשך עזב גם סמנכ"ל הכדורגל סקוט מאן, בעוד אנג' פוסטקוגלו הוחלף על הקווים בתומאס פרנק.

בתחילה נראו הצעדים הללו כהתאמה טבעית לניהול מודרני, לאחר שנים שבהן לוי ריכז בידיו את רוב ההחלטות, החל ממשאים ומתנים על שחקנים ועד לפרטי עיצוב האצטדיון החדש. אפילו כשמונה מנהלים מקצועיים, ידו של לוי נותרה על ההגה. אך עם כניסתו של ונקטשאם ועם תרבות פתוחה ושקופה יותר, התגבש הרושם שטוטנהאם מתקדמת לעידן חדש. לכן הדחתו של לוי, שהתרחשה בעודו עוסק בענייני המועדון עד הרגע האחרון, הייתה הצעד הדרמטי ביותר.

המורשת של לוי תעמוד לדיון עוד שנים רבות. הוא הוביל פרויקטים עצומים בתשתיות, אך מבחינה ספורטיבית ההישגים דלים: גביע הליגה ב־2008 והליגה האירופית ב־2025 בלבד. מאז גמר ליגת האלופות ב־2019 סיימה טוטנהאם בצמרת הפרמייר ליג פעם אחת בלבד. רבים מהאוהדים איבדו סבלנות לניהולו, והפעם גם משפחת לואיס הסכימה כי דרוש שינוי עמוק כדי להחזיר את המועדון לתחרותיות.

דניאל לוי (IMAGO)דניאל לוי (IMAGO)

ההתמקדות כעת עוברת לדור הבא של משפחת לואיס, ויויאן וצ'ארלס וילדיהם, שיידרשו להגדיר את כוונותיהם. הם מחזיקים בכ־60% ממניות טוטנהאם באמצעות נאמנויות משפחתיות, בעוד משפחת לוי שומרת על כ־25% מהמניות. למרות עזיבתו של לוי, מבנה הבעלות לא השתנה, אך כעת הם יעמדו במרכז תשומת הלב. השאלה הגדולה היא האם יבחרו בעתיד למכור חלק מהמועדון או אף את כולו, שמועות שרצות כבר שנים אך טרם התממשו.

בינתיים, המטרה המוצהרת היא לתמוך בהנהלה החדשה, ונקטשאם, פרנק וצ'רינגטון, כדי להשיב את טוטנהאם למסלול הניצחונות. זהו אתגר אדיר, שכן יש להחליף לא רק את תרומתה של קאלן אלא גם את עשרות שנות שליטה של לוי. ניהול מודרני, שקיפות ותקשורת עם האוהדים יהפכו למרכיבים חיוניים בעידן החדש. אך בסופו של דבר, ההכרעות הגדולות ממתינות: כיצד מתחרה טוטנהאם מול יריבות עשירות יותר, מהי רמת הסיכון הכלכלי הראויה, ואיזון הנכון בין שחקנים צעירים ומנוסים, בין מאמנים תוצאתיים למאמנים התקפיים. אלה היו השאלות שעסקו את לוי במשך 24 שנים, וכעת הן על שולחן משפחת לואיס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */