"144 מיליון? חצי מהאנשים לא מכירים את איסאק"

ליברפול שברה את שוק ההעברות כשהוציאה כ־144 מיליון אירו על אלכסנדר איסאק מניוקאסל, סכום שמהווה שיא פרמייר ליג. אלא שלא כולם מתלהבים מהסכום המטורף ששולם על החלוץ השבדי.

טוני קרוס, כוכב ריאל מדריד בעבר וכיום פרשן בפודקאסט אותו הוא מקיים יחד עם אחיו פליקס, ביקר את גודל ההשקעה: "אני סומך על המאזינים שלנו, אבל מעריך שחצי מהם בכלל לא שמעו על איסאק. תשפטו בעצמכם. באמת".

האחים קרוס חזרו גם לתקופה בה איסאק שיחק בבורוסיה דורטמונד, לשם הגיע ב־2017 תמורת כ־8 מיליון אירו אך לא הצליח להשאיר חותם. מאז, הקריירה שלו המריאה באנגליה – אך מבחינת קרוס, זה עדיין לא מצדיק את הסכום. "כן, זה הרבה מאוד כסף, בלי ספק", חזר ואמר קשר נבחרת גרמניה לשעבר.

טוני קרוס (רויטרס)

קראגר: "ניצחון של כוח השחקנים – וזה מסוכן"

מי שהתייחס להיבט אחר של העסקה הוא ג’יימי קראגר, אגדת ליברפול לשעבר וכיום פרשן מוביל באנגליה. מבחינתו, הדרך שבה איסאק כפה את המעבר היא תקדים בעייתי

"זה ניצחון של כוח השחקנים” אמר קראגר. “איסאק למעשה הפסיק להתאמן, הכריח את ניוקאסל למכור אותו וזה מסר מסוכן לעתיד".

קראגר השווה בין איסאק לבין מרק גוהי מקריסטל פאלאס, שהעברה שלו לליברפול נפלה ברגע האחרון: "תראו את גוהי, הוא התנהל בצורה נהדרת, נשאר מוערך על ידי האוהדים והמאמן. הוא יחכה לינואר או לקיץ הבא. אבל אחרים יראו מה איסאק וויסה עשו וישתמשו באותה שיטה. זה יום עצוב לכדורגל".