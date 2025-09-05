יום שישי, 05.09.2025 שעה 11:00
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

"144 מיליון? חצי מהאנשים לא מכירים את איסאק"

טוני קרוס ביקר את הרכש המפוצץ של ליברפול בחלון ההעברות: "זה הרבה מאוד כסף, תשפטו בעצמכם", ג'יימי קראגר: "הרכישה שלו היא מסר מסוכן לעתיד"

|
אלכסנדר איסאק חותם (האתר הרשמי של ליברפול)
אלכסנדר איסאק חותם (האתר הרשמי של ליברפול)

ליברפול שברה את שוק ההעברות כשהוציאה כ־144 מיליון אירו על אלכסנדר איסאק מניוקאסל, סכום שמהווה שיא פרמייר ליג. אלא שלא כולם מתלהבים מהסכום המטורף ששולם על החלוץ השבדי.

טוני קרוס, כוכב ריאל מדריד בעבר וכיום פרשן בפודקאסט אותו הוא מקיים יחד עם אחיו פליקס, ביקר את גודל ההשקעה: "אני סומך על המאזינים שלנו, אבל מעריך שחצי מהם בכלל לא שמעו על איסאק. תשפטו בעצמכם. באמת".

האחים קרוס חזרו גם לתקופה בה איסאק שיחק בבורוסיה דורטמונד, לשם הגיע ב־2017 תמורת כ־8 מיליון אירו אך לא הצליח להשאיר חותם. מאז, הקריירה שלו המריאה באנגליה – אך מבחינת קרוס, זה עדיין לא מצדיק את הסכום. "כן, זה הרבה מאוד כסף, בלי ספק", חזר ואמר קשר נבחרת גרמניה לשעבר.

טוני קרוס (רויטרס)טוני קרוס (רויטרס)

קראגר: "ניצחון של כוח השחקנים – וזה מסוכן"

מי שהתייחס להיבט אחר של העסקה הוא ג’יימי קראגר, אגדת ליברפול לשעבר וכיום פרשן מוביל באנגליה. מבחינתו, הדרך שבה איסאק כפה את המעבר היא תקדים בעייתי

"זה ניצחון של כוח השחקנים” אמר קראגר. “איסאק למעשה הפסיק להתאמן, הכריח את ניוקאסל למכור אותו וזה מסר מסוכן לעתיד".

קראגר השווה בין איסאק לבין מרק גוהי מקריסטל פאלאס, שהעברה שלו לליברפול נפלה ברגע האחרון: "תראו את גוהי, הוא התנהל בצורה נהדרת, נשאר מוערך על ידי האוהדים והמאמן. הוא יחכה לינואר או לקיץ הבא. אבל אחרים יראו מה איסאק וויסה עשו וישתמשו באותה שיטה. זה יום עצוב לכדורגל".

