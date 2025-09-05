מכבי רמת גן השיקה את המדים לעונה החדשה

מכבי רמת גן תפתח כבר בעוד שלושה ימים את עונת 2025/26 בכדורסל, כשתפגוש את הפועל באר שבע במסגרת גביע ווינר סל. הבוקר (שישי), השיקה הקבוצה את המדים החדשים שלה לעונת המשחקים הקרובה.

בניגוד לשתי העונות הקודמות, בהן המדים הלבנים היו מדי הבית, השנה החליטו בקבוצה לגוון ולהפוך את המדים הכחולים לביתיים.

חן שניידרמן, יו״ר מכבי קבוצת כנען רמת גן, אמר: “המדים החדשים ייחודיים ובולטים ומביאים עימם רענון לנראות של הקבוצה ולעונה כולה, אחרי שתי עונות בהן שיחקנו עם המדים, בהם ציינו את השמות הגדולים בתולדות המועדון. אנחנו נרגשים לקראת תחילת העונה בשבוע הבא ומצפים לפתוח אותה ברגל ימין יחד עם האוהדים שלנו כבר ביום שני הקרוב במשחק ביתי בזיסמן במסגרת גביע ווינר נגד הפועל באר שבע”.

עירוני נס ציונה החתימה את טייריק סמית’

עירוני נס ציונה ממשיכה להתחזק. הקבוצה הודיעה הבוקר (שישי) החתמתו של הסנטר טייריק סמית’ לעונה הקרובה. האמריקאי (25, 2.07) מגיע ללב המושבה לאחר קריירת קולג’ים ארוכה אותה התחיל בטקסס טק.

מאיר טפירו (נעם מורנו)

לאחר שנה, עבר למכללת אוקלהומה סטייט בה שיחק שנתיים, ולאחר מכן שיחק עונה אחת ב-SMU ורשם 8.2 נקודות, 5.4 ריבאונדים ו-1.7 חסימות. הסנטר נחת בישראל ויצטרף לאימוני הקבוצה לקראת גביע ווינר שיחל בשבוע הבא.

טייריק סמית’ אמר לאחר החתימה: “אני נרגש מאוד לשחק בעירוני נס ציונה! אני מחכה להכיר את כל החברים החדשים שלי לקבוצה ואת הצוות המקצועי. אני יודע שזו הולכת להיות עונה נהדרת ואני מוכן להתחיל”.



המנהל המקצועי, מאיר טפירו, הוסיף: “אני שמח שטייריק מצטרף אלינו. טייריק מביא איתו פיזיות, אתלטיות, הגנה טובה, גיוון במשחק פנים ויעזור לנו בהרבה אספקטים במשחק. שיהיה בהצלחה לטייריק ולקבוצה”.

מכבי רעננה הודיעה על צירוף ג’ייס טאונסנד

קבוצה נוספת שהתחמשה לקראת העונה הקרבה היא העולה החדשה, מכבי רעננה, שהודיעה על צירופו של הגארד ג’ייס טאונסנד לעונה אחת.

שי סגלוביץ' (ראובן שוורץ)

טאונסנד בן ה-25 (1.93 מטר), הגיע אחרי ששיחק בעונה האחרונה בליגת העל השוודית, שם העמיד ב-17 משחקים ממוצעים שלי 23.7 נקודות, 3.9 אסיסטים ו-3.9 ריבאונדים ב-28.8 דקות למשחק.

לאחר החתימה, אמר טאונסנד: “נרגש לפתוח פרק חדש, לא יכול לחכות ללבוש את המדים ולתת את כל מה שיש לי בשביל רעננה. בואו נעשה את העונה הזאת מיוחדת”.