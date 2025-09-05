"מסר חשוב מאוד": בהפועל מרוצים מבוסקילה

בהפועל תל אביב יש שביעות רצון גדולה סביב ההתפתחויות האחרונות בנוגע למור בוסקילה. הקשר, שנמצא במוקד סאגה מתמשכת במסגרת הליך הבוררות, העביר מסר ברור להנהלת מ.ס. אשדוד כי הוא מעוניין לשחק אך ורק בהפועל תל אביב, מה שגרם לאשדוד לרדת ממנו למרות הסיכום של ג'קי בן זקן מול בעלי ר"ג אמיר חמיאס.

בחודורוב מספרים כי ההצהרה הזו התקבלה בסיפוק, שכן היא מהווה מבחינתם סימן לנחישות ולרצון של בוסקילה להצטרף לקבוצה. "זה מסר חשוב מאוד", אמרו בהפועל. "כששחקן מבהיר בצורה חד-משמעית שהוא רוצה להגיע אלינו, זה נותן לנו רוח גבית לפעולות שנקטנו".

בהפועל תל אביב הביעו אמון בבוסקילה בכך שהעמידו לרשותו מאמן אישי והשאירו לו את הרכב והדירה. כמו כן רואים בבוסקילה עוד מהעונה שעברה שחקן שיכול להשתלב היטב במערך של אליניב ברדה ולהוסיף עומק לחלק ההתקפי, ובקבוצה מקווים כי ההתעקשות של השחקן תזרז את סיום הסאגה ותוביל לסגירה רשמית בקרוב.

בעניין אחר, במועדון ממתינים להחלטה הסופית של המגן הימני מרקוס קוקו, שאמור להחזיר תשובה אם להגיע לישראל נוכח החשש של משפחתו. קוקו ויתר על הצעה מרוסיה בגלל ענייני מלחמה והוא מחזיק מהצעה מקלוז', אותה מאמן חברו של אליניב ברדה, אובידיו הובאן ובהפועל מעריכים שהוא יבחר בהם למרות הכל.