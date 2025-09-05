יום שישי, 05.09.2025 שעה 23:56
ספורט אחר  >> אופניים

"התגובה הכי טובה שלנו היא פשוט להתחרות"

אחרי סערת ההפגנות הפרו פלסטיניות בבילבאו ולצד קריאות "רוצחים", ב'מארקה' הספרדי התלוו לרכב של ישראל פרמייר טק בוואלטה: "אנחנו כאן כדי להישאר"

|
ההפגנה הפרו פלסטינית בוואלטה (IMAGO)
ההפגנה הפרו פלסטינית בוואלטה (IMAGO)

יום אחרי סערת ההפגנה הפרו פלסטינית ההמונית נגד רוכבי קבוצת ישראל פרמייר טק, שגרמה לביטול הקטע ה-11 בטור הוואלטה היוקרתי בספרד, אמש (חמישי), הטור חודש. כתב ה’מארקה’ הספרדי הצטרף לרכב שליווה את הקבוצה הישראלית, שנע בקטע בוואלטה תחת אבטחה צמודה. הרכב הכחול, שממנו הוסרו כל הסממנים הישראלים, הפך למוקד תשומת הלב בין קריאות "רוצחים" מצד חלק מהקהל לבין מחיאות הכפיים של אוהדי רכיבה.

מאחורי ההגה ישב רנה מנדרי, רוכב העבר האסטוני שמשמש כיום כמנהל המקצועי. לצידו, כתב העיתון הספרדי, ומאחור המכונאי המקסיקני חואן לוחאן, לצד גלגלי ספייר, מיכלי דלק ומכשיר קשר שלא הפסיק לפעול. 

בכל מעבר בכפרים הקטנים בקנטבריה נשמעו קריאות עוינות מהצדדים, מה שחייב לסגור חלונות. בשלב מסוים התקרב שוטר אופנוען מהמשמר האזרחי והרגיע: "אני כאן לצדכם לאורך כל הדרך".

בזמן שהקהל בחוץ חצוי, מפגינים עם דגלי פלסטין מצד אחד ומשפחות שמריעות מצד שני, ברכב ניסו לשמור על שגרה. "המטרה היא לא לשדר מתח לרוכבים", הסביר מנדְרי. "הם צריכים להיות מרוכזים במרוץ".

מפגינים מוחים נגד ישראל (פרטי)מפגינים מוחים נגד ישראל (פרטי)

עיניים על ריצ'יטלו

מהרכב עקבו בדריכות אחרי מת'יו ריצ'יטלו, האמריקאי הצעיר שהפך למוביל הקבוצה בהרים. מנדרי נתן הוראות בקשר: "היום מגינים עליו. הוואלטה חשובה מדי, ואנחנו כאן כדי להישאר".

האווירה בתוך הרכב נעה בין שגרה מקצועית – חלוקת ג’לים, חישובי מרחקים, לבין דריכות מתמדת מול קריאות מבחוץ. בסיום הקטע, כשהכול עבר בשלום, מנדרי סיכם: "התגובה הכי טובה היא פשוט להתחרות. להראות שאנחנו ספורטאים".

