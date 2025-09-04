יום שלישי, 09.09.2025 שעה 04:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
70-43הפועל ראשל"צ1
72-53הפועל כפר שלם2
62-53מכבי הרצליה3
66-73עירוני מודיעין4
63-33הפועל כפ"ס5
53-93מ.ס קריית ים6
55-73מ.ס כפר קאסם7
53-43הפועל עכו8
43-52הפועל ר"ג9
40-22מכבי פ"ת10
35-13הפועל רעננה11
17-53הפועל חדרה12
14-23בני יהודה13
010-53מכבי יפו14
08-33הפועל נוף הגליל15
06-03הפועל עפולה16

חוזר הביתה: ניב פליטר חתם במכבי יפו

המגן שגדל בקבוצה ובילה בשתי העונות האחרונות בריינה כמושאל מהפועל ב"ש ובפראלמיני הקפריסאית, חוזר לקבוצה בה גדל. "מגיע עם רצון להגיע להישגים"

|
ניב פליטר (מיכה בננו)
ניב פליטר (מיכה בננו)

אחרי פתיחה די עגומה בליגה הלאומית עם שני הפסדים, מכבי יפו ממשיכה לעבות את סגלה לעונת 2025/26 ואמש (חמישי) הודיעו במועדון על החזרתו של המגן הימני ניב פליטר, שחתם בקבוצה באמצעות סוכנו ירון ברנס.

פליטר, תוצרת מחלקת הנוער של הבולגרים ומי שהיה חלק מעליית הליגה לליגה הלאומית לפני ארבע עונות, בילה בשנתיים האחרונות בבני ריינה כמושאל מהפועל באר שבע, ולאחר מכן עבר לפראלמיני מהליגה הקפריסאית, וכעת חוזר למועדון נעוריו.

לאחר החתימה אמר פליטר: “שמח ונרגש לחתום במכבי יפו. אני חוזר לקבוצה שבה גדלתי ופרצתי, מגיע עם הרבה רצון לעזור לקבוצה ולהגיע להישגים. מחכה לראות את הקהל הלבן, היידה יפו!”

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21 כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */