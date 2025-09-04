חוזר הביתה: ניב פליטר חתם במכבי יפו

אחרי פתיחה די עגומה בליגה הלאומית עם שני הפסדים, מכבי יפו ממשיכה לעבות את סגלה לעונת 2025/26 ואמש (חמישי) הודיעו במועדון על החזרתו של המגן הימני ניב פליטר, שחתם בקבוצה באמצעות סוכנו ירון ברנס.

פליטר, תוצרת מחלקת הנוער של הבולגרים ומי שהיה חלק מעליית הליגה לליגה הלאומית לפני ארבע עונות, בילה בשנתיים האחרונות בבני ריינה כמושאל מהפועל באר שבע, ולאחר מכן עבר לפראלמיני מהליגה הקפריסאית, וכעת חוזר למועדון נעוריו.

לאחר החתימה אמר פליטר: “שמח ונרגש לחתום במכבי יפו. אני חוזר לקבוצה שבה גדלתי ופרצתי, מגיע עם הרבה רצון לעזור לקבוצה ולהגיע להישגים. מחכה לראות את הקהל הלבן, היידה יפו!”