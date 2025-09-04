דיווח: אוסטריה בודקת אפשרות לזמן את אסאנטה

שחקן ההגנה הצעיר של מכבי תל אביב, טייריס אסאנטה, עשוי לשחק עבור נבחרת אוסטריה כבר בקמפיין הקרוב. על פי דיווחים, האוסטרים הבחינו שהמגן ההולנדי מחזיק גם בדרכון מקומי וסימנו אותו כאופצייה לחיזוק ההגנה.

אסאנטה כזכור כבר ערך שש הופעות במדי נבחרת הולנד עד גיל 21, אך משום שלא ערך הופעה בנבחרת הבוגרת הוא יכול לשחק בעבור נבחרת אחרת. חשוב לציין שברגע שיופיע פעם אחת בנבחרת בוגרת מסוימת הוא יוכל לשחק אך ורק תחתיה במשך הקריירה.

על פי אותו דיווח, הנבחרת של ראלף ראנגניק עשויה לנסות לצרפו כבר לזימון הנבחרות הקרוב. אסאנטה מחזיק גם בדרכון גנאי, אך נראה שזו לא אופציה כרגע עבורו.

טייריס אסאנטה (Picture by Pedja Milosavljevic)

המגן בן ה-23 הצטרף למכבי תל אביב ביולי 2024 וסייע לה לזכות באליפות בעונה החולפת. הוא ערך 48 הופעות במדי הצהובים במהלכן כבש שער אחד ובישל פעמיים.