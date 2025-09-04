יום חמישי, 04.09.2025 שעה 21:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

דיווח: אוסטריה בודקת אפשרות לזמן את אסאנטה

מגן מכבי תל אביב, שכבר ערך שש הופעות במדי נבחרת הולנד עד גיל 21, מחזיק גם בדרכון אוסטרי, ועשוי לקבל הצעה לשחק עבור החבורה של ראלף ראנגניק

|
טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)
טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)

שחקן ההגנה הצעיר של מכבי תל אביב, טייריס אסאנטה, עשוי לשחק עבור נבחרת אוסטריה כבר בקמפיין הקרוב. על פי דיווחים, האוסטרים הבחינו שהמגן ההולנדי מחזיק גם בדרכון מקומי וסימנו אותו כאופצייה לחיזוק ההגנה.

אסאנטה כזכור כבר ערך שש הופעות במדי נבחרת הולנד עד גיל 21, אך משום שלא ערך הופעה בנבחרת הבוגרת הוא יכול לשחק בעבור נבחרת אחרת. חשוב לציין שברגע שיופיע פעם אחת בנבחרת בוגרת מסוימת הוא יוכל לשחק אך ורק תחתיה במשך הקריירה.

על פי אותו דיווח, הנבחרת של ראלף ראנגניק עשויה לנסות לצרפו כבר לזימון הנבחרות הקרוב. אסאנטה מחזיק גם בדרכון גנאי, אך נראה שזו לא אופציה כרגע עבורו. 

טייריס אסאנטה (Picture by Pedja Milosavljevic)טייריס אסאנטה (Picture by Pedja Milosavljevic)

המגן בן ה-23 הצטרף למכבי תל אביב ביולי 2024 וסייע לה לזכות באליפות בעונה החולפת. הוא ערך 48 הופעות במדי הצהובים במהלכן כבש שער אחד ובישל פעמיים.

