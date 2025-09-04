אחרי 25 שנה: דניאל לוי הודיע על עזיבת טוטנהאם

תם עידן בטוטנהאם. אחרי 25 שנים בהן שימש כיושב ראש הקבוצה, דניאל לוי, איש העסקים היהודי שהיה גם ליו”ר הוותיק ביותר בפרמייר ליג ורק לפני כמה ימים הכשיל את עסקת מעברו של מנור סולומון לקריסטל פאלאס, הודיע כי הוא עוזב את המועדון הלונדוני, שהוציא הודעה רשמית על עזיבתו.

כחלק מהתכנון העתידי להשיג הצלחה ארוכת טווח, במועדון ביצעו לאחרונה מספר מינויים בכירים, כאשר בנוסף לצירופו של תומאס פרנק לעמדת המאמן, ויני ונקצ’ם מונה למנכ”ל, מרטין הו יאמן את קבוצת הנשים ופיטר צ’רינגטון הצטרף לדירקטוריון ויכהן כיו”ר שאינו בכיר.

דניאל לוי דיבר על עזיבתו: “אני גאה מאוד בעבודה שעשיתי יחד עם הצוות הניהולי וכל העובדים שלנו. בנינו את המועדון הזה למשקל עולמי המתחרה ברמה הגבוהה ביותר. יותר מזה, בנינו קהילה. הייתי בר מזל מספיק לעבוד עם כמה מהאנשים הגדולים ביותר בספורט לאורך השנים”.

דניאל לוי (IMAGO)

איש העסקים הוסיף: “אני רוצה להודות לכל האוהדים שתמכו בי לאורך השנים. זה לא תמיד היה מסע קל, אבל נעשתה התקדמות משמעותית. אמשיך לתמוך במועדון הזה בלהט”.

מחליפו, פיטר צ’רינגטון: “אני גאה מאוד להפוך ליו"ר מועדון שאינו בכיר של המועדון יוצא הדופן הזה, ובשם הדירקטוריון, אני רוצה להודות לדניאל ולמשפחתו על מחויבותם ונאמנותם למועדון במשך כל כך הרבה שנים. זהו עידן חדש של מנהיגות עבור המועדון, על המגרש ומחוצה לו. אני מכיר בכך שהיו הרבה שינויים בחודשים האחרונים, כשאנחנו מנחים יסודות חדשים לעתיד”.