"המטרה הראשונה ל-2026": מורייו סומן בבארסה

עם סיום חלון ההעברות של הקיץ, דקו נותר עם עוד כמה עניינים לטפל בהם. המנהל הספורטיבי של ברצלונה עובד כעת על שני נושאים "דחופים" בסגל: הארכת החוזים של פרנקי דה יונג ואריק גארסיה. חוזהו של ההולנדי מתקדם לאחר שנפרד מסוכנו לשעבר, עלי דורסאן, בעוד שבנוגע לבלם עדיין נותרו כמה פרטים לסגור, נושא שיתפוס חלק גדול מהמאמצים של הפורטוגלי-ברזילאי.

אולם בהנהלה של ברצלונה מביטים, באופן טבעי, קדימה אל העתיד, ובוחנים אפשרויות לחזק את הסגל של האנזי פליק. התחרות מול המועדונים הגדולים באירופה, ובעיקר מול הפרמייר ליג שמובילה בפער עצום בהוצאות, היא מורכבת מאוד. בארסה חייבת להיות יצירתית, לאתר אופציות משתלמות ולמצוא דרכים למשוך כישרון לקאמפ נואו, מעבר לאטרקטיביות שכבר קיימת במועדון.

בהקשר זה, באנגליה מדווחים שברצלונה מתעניינת בבלם בן 23 המתפתח בנוטינגהאם פורסט. מדובר במורייו סנטיאגו קוסטה דוס סנטוס, שנרכש לפני שנתיים מקורינתיאנס. בין היתר, האתר 'CaughtOffSide' מדווח על עניין הן מצד בארסה והן מצד ארסנל לקראת השנה הבאה.

מורייו (IMAGO)

פורסט שילמה עליו 12 מיליון אירו בשנת 2023, ובשתי עונותיו בפרמייר ליג רשם 71 הופעות, בהן כבש שני שערים והוסיף שני בישולים. שוויו הנוכחי, לפי Transfermarkt, עומד על 55 מיליון אירו. עבור ברצלונה, שאיבדה את איניגו מרטינס ובעוד חוזהו של אנדראס כריסטנסן מסתיים ב־2026, מדובר ב"חובה" לסרוק את השוק אחר כישרון לחיזוק החוליה האחורית.

מעקב של חודשים

ב’ספורט’ הקטלוני דווח בסוף 2024 כי ברצלונה וריאל מדריד עקבו אחרי הכישרון הברזילאי הזה. בארסה קיבלה דוחות חיוביים על מורייו עוד מימי התפתחותו בקבוצת הנוער של טימאו. הוא פתח את 2023 בטורניר הקופיניה, ובאוגוסט כבר ארז מזוודות לנוטינגהאם אחרי 27 משחקים בקבוצה הבוגרת של קורינתיאנס.

המעקב אחרי מורייו נמשך, כשהוא נחשב להימור עתידי שמתקבל באהדה בברצלונה, קבוצה שאינה מתביישת בהשקעתה בכישרונות צעירים. הוא שחקן שמאלי ברגל, חזק מאוד פיזית (אם כי לא גבוה במיוחד, 1.85 מטרים), אמיץ, נחוש, עם יציאה טובה מאוד עם הכדור, ואף עם פוטנציאל לשחק כמגן שמאלי.