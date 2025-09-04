יום חמישי, 04.09.2025 שעה 18:10
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

"המטרה הראשונה ל-2026": מורייו סומן בבארסה

התקשורת האנגלית מדווחת על התעניינות של הקטלונים בבלם שמתפתח נפלא בפרמייר ליג, שחקנה של נוטינגהאם פורסט, עליו שילמה קבוצתו 12 מיליון אירו

|
הולאנד ומורייו (IMAGO)
הולאנד ומורייו (IMAGO)

עם סיום חלון ההעברות של הקיץ, דקו נותר עם עוד כמה עניינים לטפל בהם. המנהל הספורטיבי של ברצלונה עובד כעת על שני נושאים "דחופים" בסגל: הארכת החוזים של פרנקי דה יונג ואריק גארסיה. חוזהו של ההולנדי מתקדם לאחר שנפרד מסוכנו לשעבר, עלי דורסאן, בעוד שבנוגע לבלם עדיין נותרו כמה פרטים לסגור, נושא שיתפוס חלק גדול מהמאמצים של הפורטוגלי-ברזילאי.

אולם בהנהלה של ברצלונה מביטים, באופן טבעי, קדימה אל העתיד, ובוחנים אפשרויות לחזק את הסגל של האנזי פליק. התחרות מול המועדונים הגדולים באירופה, ובעיקר מול הפרמייר ליג שמובילה בפער עצום בהוצאות, היא מורכבת מאוד. בארסה חייבת להיות יצירתית, לאתר אופציות משתלמות ולמצוא דרכים למשוך כישרון לקאמפ נואו, מעבר לאטרקטיביות שכבר קיימת במועדון.

בהקשר זה, באנגליה מדווחים שברצלונה מתעניינת בבלם בן 23 המתפתח בנוטינגהאם פורסט. מדובר במורייו סנטיאגו קוסטה דוס סנטוס, שנרכש לפני שנתיים מקורינתיאנס. בין היתר, האתר 'CaughtOffSide' מדווח על עניין הן מצד בארסה והן מצד ארסנל לקראת השנה הבאה.

מורייו (IMAGO)מורייו (IMAGO)

פורסט שילמה עליו 12 מיליון אירו בשנת 2023, ובשתי עונותיו בפרמייר ליג רשם 71 הופעות, בהן כבש שני שערים והוסיף שני בישולים. שוויו הנוכחי, לפי Transfermarkt, עומד על 55 מיליון אירו. עבור ברצלונה, שאיבדה את איניגו מרטינס ובעוד חוזהו של אנדראס כריסטנסן מסתיים ב־2026, מדובר ב"חובה" לסרוק את השוק אחר כישרון לחיזוק החוליה האחורית.

מעקב של חודשים

ב’ספורט’ הקטלוני דווח בסוף 2024 כי ברצלונה וריאל מדריד עקבו אחרי הכישרון הברזילאי הזה. בארסה קיבלה דוחות חיוביים על מורייו עוד מימי התפתחותו בקבוצת הנוער של טימאו. הוא פתח את 2023 בטורניר הקופיניה, ובאוגוסט כבר ארז מזוודות לנוטינגהאם אחרי 27 משחקים בקבוצה הבוגרת של קורינתיאנס.

המעקב אחרי מורייו נמשך, כשהוא נחשב להימור עתידי שמתקבל באהדה בברצלונה, קבוצה שאינה מתביישת בהשקעתה בכישרונות צעירים. הוא שחקן שמאלי ברגל, חזק מאוד פיזית (אם כי לא גבוה במיוחד, 1.85 מטרים), אמיץ, נחוש, עם יציאה טובה מאוד עם הכדור, ואף עם פוטנציאל לשחק כמגן שמאלי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */