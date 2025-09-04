טראורה לא הגיע לאימון, בני יהודה: באישור

רק לפני קצת יותר משבוע, הודיעה בני יהודה על החתמתו של הקשר מוסא טראורה, שעדיין לא עבר בבקרה התקציבית וטרם רשם דקת בכורה בקבוצה.

אלא שהסיפור היותר מעניין הגיע אתמול: הקשר, לא הגיע לאימון הבוקר של הקבוצה ועדכן רק את המנהל המקצועי מאור בורג, כאשר הוא הבהיר שהמריא למולדתו עקב בעיות אישיות.

בבני יהודה מאמינים שיחזור והבהירו שכך גם עלה בשיחה, אך בכל אופן טרם ברור אם הדבר יקרה בקרוב. במועדון הגיבו לידיעה: "הזר החדש, מוסא קורסו, ביקש מהמועדון אישור קצר לטוס לבקר את משפחתו בגינאה.

השחקן הגיע לישראל לאחר מסע של שלושה ימים ולא הספיק לפגוש את ילדיו ומשפחתו. כעת הוא טס להסדיר עניינים בירוקרטיים ולראות את ילדיו, אותם לא ראה מזה כחצי שנה", נמסר.

"הוא יחזור לארץ בתחילת השבוע הבא. נוסף על כך, השחקן עדיין בתהליך הסדרת הוויזה, הנושא צפוי להיפתר והוא יירשם כשחקן מן המניין במהלך השבוע הבא", עוד אמרו.