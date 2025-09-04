יום חמישי, 04.09.2025 שעה 16:43
אורן סהר ותמיר גולד ישלימו את הסגל של מכבי

הצהובים סגרו את הסגל לעונה הקרובה אחרי שהודיעו על צירופם של הגארד (1.94, 18) והגבוה (2.04, 18), שניהם בוגרי מחלקת הנוער, לקבוצה הבוגרת

|
אורן סהר (צילום: FIBA)
אורן סהר (צילום: FIBA)

מכבי ת"א הודיעה היום (חמישי) על צירופים של שני שחקנים צעירים לסגל של עודד קטש בעונה הקרובה: אורן סהר ותמיר גולד, בוגרי מחלקת הנוער של הצהובים. השניים השתייכו בקיץ הנוכחי לסגל נבחרות ישראל הצעירות, לאחר שהגארד שיחק במכבי ת"א שוהם והגבוה בשורות מכבי טדי ת"א.

אורן סהר (1.94, 18) כבר התאמן בעונה שעברה עם הבוגרים של מכבי ת”א, במקביל להיותו שחקן מכבי ת"א שוהם מהליגה הארצית. הוא הוקפץ לסגל של עודד קטש לאחר שסיים את דרכו במחלקה הצעירה של המועדון והיה אחד השחקנים הבולטים בקבוצת הנוער-על של המועדון.

במכבי ת”א מספרים שמדובר בגארד שמצטיין ביכולת הקליעה שלו ומביא הרבה אנרגיה, כישרון ותעוזה למגרש. את הבכורה שלו בליגת העל לבוגרים ערך בעונה האחרונה במשחק חוץ מול הפועל גליל עליון.

תמיר גולד (ראובן שוורץ)תמיר גולד (ראובן שוורץ)

תמיר גולד (2.04, 18) הוא חבר בנבחרת הנוער של ישראל, גבוה ארוך ומוכשר שהציג נתונים יפים בעונה האחרונה. בנוער-על דרום הוא סיפק 13.2 נקודות, 61% לשתיים, קלע ב-43.8% מעבר לקשת, קטף 6.2 ריבאונדים וצבר 15.6 במדד היעילות ב-23 דקות בממוצע למשחק.

בבית העליון תרם 11.2 נקודות, 61.8% לשתיים, 6.4 ריבאונדים, חטיפה אחת ו-14.2 מדד בתוך 15.8 דקות בלבד. גם בפלייאוף קלע בדאבל-פיגרס והיה גורם משמעותי בזכייה בגביע המדינה לנוער.

