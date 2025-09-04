יום חמישי, 11.12.2025 שעה 00:58
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
 בית 11 
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
515-58לטביה4
116-38אנדורה5
 בית 12 
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

גלוך, הקישור ומי ישחק כחלוץ: לקראת הנבחרת

איך יגיעו הכוכב ומנור סולומון, כיצד תשפיע היעדרות ג'אבר, מי יפתח בחוד והאם הגיע הזמן לסיים את סאגת עומר אצילי? מתכוננים למולדובה, האזינו

|
שחקני נבחרת ישראל (רויטרס)
שחקני נבחרת ישראל (רויטרס)

מחר (שישי, 21:45) נבחרת ישראל תפתח את משחקי חלון הנבחרת ותמשיך במסע שלה במסגרת מוקדמות המונדיאל, מול היריבות הקרובות שלה, מולדובה ואיטליה.

רז אמיר, דובב גבאי, ואבירם ברוכיאן, מתכוננים לקראת המשחק הראשון של החלון הנוכחי נגד נבחרת מולדובה שיערך בקישינב ומנסים להבין איך הנבחרת צריכה לפתוח לקראת משחק קריטי בו שלושת הנקודות הן בגדר חובה.

כיצד תושפע הנבחרת מפציעתו של מחמוד ג׳אבר? והאם צריך להתחשב גם במשחק נגד איטליה בחוליית הקישור שתעלה כבר מול מולדובה? כיצד יגיעו אוסקר גלוך ומנור סולומון? האם הפתיחה המדשדשת באמסטרדם והאווירה העוינת שסובבת סביב החתימה של מנור בספרד תשפיע על שניים מהשחקנים החשובים של הנבחרת?

כמה תושפע חוליית ההגנה בהנהגתו של אלי דסה מזה שהקפטן עדיין ללא קבוצה, מי יקבל את הקרדיט בחוד הנבחרת והאם זה חייב להיות תאי בריבו? והשאלה המסקרנת סביב סאגת אצילי והזימון למדים הלאומיים, האם לאור היכולת של אחד משחקני הכנף הבולטים בליגה, הסאגה תגיע לסיומה?

