גלוך, הקישור ומי ישחק כחלוץ: לקראת הנבחרת

מחר (שישי, 21:45) נבחרת ישראל תפתח את משחקי חלון הנבחרת ותמשיך במסע שלה במסגרת מוקדמות המונדיאל, מול היריבות הקרובות שלה, מולדובה ואיטליה.

רז אמיר, דובב גבאי, ואבירם ברוכיאן, מתכוננים לקראת המשחק הראשון של החלון הנוכחי נגד נבחרת מולדובה שיערך בקישינב ומנסים להבין איך הנבחרת צריכה לפתוח לקראת משחק קריטי בו שלושת הנקודות הן בגדר חובה.

כיצד תושפע הנבחרת מפציעתו של מחמוד ג׳אבר? והאם צריך להתחשב גם במשחק נגד איטליה בחוליית הקישור שתעלה כבר מול מולדובה? כיצד יגיעו אוסקר גלוך ומנור סולומון? האם הפתיחה המדשדשת באמסטרדם והאווירה העוינת שסובבת סביב החתימה של מנור בספרד תשפיע על שניים מהשחקנים החשובים של הנבחרת?

כמה תושפע חוליית ההגנה בהנהגתו של אלי דסה מזה שהקפטן עדיין ללא קבוצה, מי יקבל את הקרדיט בחוד הנבחרת והאם זה חייב להיות תאי בריבו? והשאלה המסקרנת סביב סאגת אצילי והזימון למדים הלאומיים, האם לאור היכולת של אחד משחקני הכנף הבולטים בליגה, הסאגה תגיע לסיומה?