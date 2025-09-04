יום חמישי, 04.09.2025 שעה 13:04
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

"חזרת אבו פאני אינה מתאפשרת בשלב זה"

מכבי חיפה בהודעה רשמית לגבי המשא ומתן סביב השחקן, שלא יגיע: "הדגיש כי ישמח לשוב וללבוש את החולצה הירוקה בעתיד, אך רוצה להמשיך מעבר לים"

|
מוחמד אבו פאני (IMAGO)
מוחמד אבו פאני (IMAGO)

במכבי חיפה כתבו בהודעה רשמית לגבי מצבו של אבו פאני: “מתוך מחויבות לשקיפות ורצון לשתף אתכם בכל הנעשה במכבי שלנו, חשוב לי לעדכן אתכם באופן ישיר. בשבועות האחרונים אנו מקיימים קשר רציף עם מוחמד אבו פאני, הזוכה אצלנו להערכה מקצועית ואישית רבה, במטרה לבחון את אפשרות חזרתו למועדון כבר בעונה הקרובה.

אבו פאני הביע בפניי את אהבתו למכבי חיפה ואף הדגיש כי ישמח לשוב וללבוש את החולצה הירוקה בעתיד. יחד עם זאת, בשלב זה הוא מבקש להמשיך את דרכו המקצועית מעבר לים ולמצות את האפשרויות העומדות בפניו.

בהתאם לכך, חזרתו למכבי אינה מתאפשרת בשלב זה – אך ייתכן שתהפוך לרלוונטית בהמשך הדרך.כולנו במועדון ממשיכים לפעול במלוא המרץ בכדי להשלים את הסגל במהלך הימים הקרובים”.

