עובדיה, ינאי, בן גביר והמפכ"ל בדיון על האלימות

דיון מיוחד ייערך היום (חמישי) בלשכת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בנושא האלימות בספורט. ישתתפו בו בכירים בספורט הישראלי וגם בכירים במשטרה בראשות המפכ"ל דני לוי.

בין היתר אישרו הגעה לדיון: איציק עובדיה ממכבי חיפה, כפיר אדרי מבית”ר ירושלים, יואב זיו ממכבי ת"א, אלון קרמר מהפועל ירושלים, ניר כץ מהפועל ב"ש, טים פלוטקים מהפועל פ"ת, רפי נידם ממ.ס אשדוד, עופר ינאי מהפועל ת״א בכדורסל ואורן שדה מהפועל חולון.

מהמשטרה יגיעו לדיון בין היתר: רמ"ד מניעת אלימות בספורט, רפ"ק יצחק אמיר, ראש אג"מ, ניצב דוד פילו, סגן ראש אג"מ, סנ"צ שלמה טולדנו, רמ"ח אבטחה – סנ"צ סיגלית יאמין ותנ"צ אופיר בוקי, כמו גם ההיועמ"ש של המשטרה, תנ"צ אלעזר כהנא, ורח"ט מודיעין, תנ"צ אושרי אבכסיס.

מלשכת בן גביר נמסר: “מדובר בצעד יוצא דופן ומדיניות מאוד ברורה שמוביל השר נגד אלימות בספורט".