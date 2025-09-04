יום שני, 08.09.2025 שעה 12:49
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

חוזר לישראל: נתניה הודיעה על צירופו של ביוקנן

הגארד האתלטי, שהיה אחד השחקנים הבולטים במדי נס ציונה ב-2023, חוזר לארץ ויחזק של הסגל של אבשלום, שממשיך להתכונן לליגת העל. וגם: קיילב בון

|
שאק ביוקנן (לילך וויס-רוזנברג)
שאק ביוקנן (לילך וויס-רוזנברג)

אחרי שנודע לה שהאיחוד של עפולה ואילת לא אושר והיא תשחק בליגת העל, אליצור נתניה ממשיכה להתכונן לליגה הבכירה בזמן הקצוב שנותר לה. הקבצה מהשרון הודיעה היום (חמישי) על רכש חדש שמוכר לקהל הישראלי, כשהכריזה על צירופו של שאק ביוקנן באופן רשמי.

הגארד האתלטי (1.91, 28) חוזר לישראל, לאחר שכיכב בנס ציונה ב-2023 והעמיד ממוצע של 16 נק’ למשחק. בעונה שעברה שיחק בשיאולאי הליטאית והעמיד ממוצעים של 13 נקודות וארבעה אסיסטים למשחק, והוא נחשב לאחד השחקנים האתלטיים שהיו בליגה כששיחק כאן.

במקביל, קיילב בון, ששוחרר מעירוני נס ציונה עקב חוסר התאמה כחודש בלבד אחרי שחתם אצל הכתומים, ממשיך להתאמן עם הקבוצה ולהרשים. הקבוצה תקיים היום (13:00) משחק אימון מול אליצור אשקלון, במטרה להמשיך בניסויי הכלים לקראת ליגת העל בעוד קצת יותר מחודש.

/* LAST / NEXT ROUNDs */