יום חמישי, 04.09.2025 שעה 15:59
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"הסטייה הזו מההסדר שגויה, מערערים לעליון"

עו"ד תמיר קלדרון שמייצג את צעירי כפר קנא שירדה לליגה ב' בראיון ל"שיחת היום": "מעריך כמעט בוודאות שהערעור יתקבל, כי מה שקבע בית הדין לא היה"

כדורגל אילוסטרציה (IMAGO)

מ.ס צעירי כפר קנא יורדת אוטומטית לליגה ב' צפון, לאחר הסדר הטיעון מול ההתאחדות לכדורגל. לאחר פסק הדין של בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל בישראל נגד מ.ס. צעירי כפר קנא ומספר פעילים, לצד שחקנים בקבוצה, עלה לדבר עו”ד תמיר קלדרון על הסיפור בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

עסקת טיעון שמורידה את הקבוצה ומונעת מזועבי לעסוק באימון, תכניס אותנו למאחורי הקלעים.
”בשמחה. כמו שאתם זוכרים ויודעים לפני מספר חודשים נודע לנו על הפרשה של הימורים והטיית משחקים וכו’, הכותרות זעקו זאת, ולאחר שהוגש כתב האישום וקיבלנו את חומר הראיות, החלטנו ואני אומר בזהירות ממש להפריך אישום ואישום”.

לא הפרכתם הכל כי הגעתם לעסקת טיעון.
”אני אסביר. מדברים על עסקת טיעון, כל צעד מוותר מהצד שלו, גם אנחנו לקחנו את הסיכון ואני אגיד שצריך לשם לב לפער העצום בין מה שנאמר בתחילת הפרשה, מה נאמר תוך כדי ומה נרשם בהסדר. יש פער גדול מאוד, בנוגע למה שאמרת על זועבי, בית הדין סטה מההסדר ואני אומר את זה כאן לראשונה. ברגעים אלו אנחנו מגישים ערעור לבית הדין העליון, כי אנחנו סבורים שהסטייה הזו שגויה בצורה עובדתית, משפטית, בכל קנה מידה. זה מוגש ממש כעת”.

ההסדר לגבי הקבוצה אתם מקבלים, לגבי זועבי לא.
”אנחנו מקבלים לגבי הקבוצות, לגבי זועבי הגענו להסכמה שהייתה מאוד קשה מבחינתו, אבל על מנת שהקבוצה תמשיך הלאה הסכמנו שתהיה לו השעיה, או לא השעיה, בעצם שלא יוכל להיות בסביבת המגרש ושדה המשחק עד נובמבר, משום מה בית הדין האריך את התקופה הזו ואף הקטין את ההרחקה. אמנם זה שלושה חודשים, אבל זה דרמטי מהסיבה שכל מה שקשור לזועבי, אם ראיתם את ההסדר, יש שם סעיף שהוא מואשם והוא מינורי על אי דווח, לא הימורים ולא כלום, משום מה בית הדין הוסיף משהו שלא כתב האישום ולא ההסדר מדבר על זה, זה מדבר על משהו די מינורי שגם ככה השעיה או העונש היא פי כמה יותר חמורה. עוד שלושה חודשים הם קריטיים”.

איך זה יסתיים לדעתך עם הערעור?
”אני מאמין כמי שמכיר גם את ההסדרים שנעשו בעבר, וגם העובדה שלא כל כך סוטים מהסדר, אני מעריך כמעט בוודאות שהערעור יתקבל, אין סיבה שלא, כי מה שקבע בית הדין הוא משהו שלא היה, ועל בסיסו הם סטו מההסדר, אז אני מאמין שבית הדין העליון יראה זאת”.

אתה מייצג עוד קבוצות בעניינים הללו?
”כן. אני מייצג עוד קבוצות, אבל מאחר ואני מייצג אותן אעדיף שלא להיכנס לשמות. פה כפר קנא לקחו שיקולים שהם שיקולים שהם לא רק לטובת הקבוצה, אלא שחקנים, והמאמן בעצמו, שיכול היה למצוא את עצמו או הם היו יכולים למצו את עצמם בימים לא נעימים, לגבי קבוצות אחרות אנחנו ממשיכים לנהל הכל”.

