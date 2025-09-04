יום חמישי, 04.09.2025 שעה 14:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

"סילבה קאני העדיף את מכבי חיפה על פאפוס"

סוכנו של שחקן ההתקפה שעבר מבית"ר לירוקים ל"שיחת היום": "התעניינו בו גם אחרי שעלו לליגת האלופות", "אלימלך-זסנו? עסקה שכולם מרוויחים ממנה"

|
עידן בן אבו וסילבה קאני (פרטי)
עידן בן אבו וסילבה קאני (פרטי)

מכבי חיפה ובית”ר ירושלים ביצעו מהלך שלא רואים כל יום, עם שני טריידים נפרדים. סילבה קאני עבר לירוקים בתמורה לסילבה קאני ועוד כסף, ובטרייד אחר רועי אלימלך חתם בבירה, כשזוהר זסנו את עשה את הדרך ההפוכה לכרמל. מי שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על המהלכים הוא סוכן השחקנים עידן בן אבו.

מי מבסוט מהעסקה, השחקנים הקבוצות או אתה?
”אני חושב שברגע שהשחקנים מבסוטים אני מבסוט, כל אחד מהשלושה, ואני מניח שגם הרביעי שאני לא מייצג, ואני יכול לומר בצורה מובהקת שהם מרוצים”.

יצאת לחופשה?
”אין ספק שהעומס קצת ירד, אבל החלון הישראלי פתוח עד ה-22 לחודש, ויש עוד כמה באירופה שעדיין פתוחים”.

מכבי חיפה הודיעה על זסנו שהוא מגן צעיר עם יכולת אתלטית שמצטרף לבטאיי ועמדת המגן הימני השתדרגה, מה זה אומר על אלימלך?
”לא ציפיתי שמכבי חיפה תגיד משהו אחר, מאמין שגם בית”ר רואה בהגעת אלימלך כשדרוג ואני מרוצה משתי ההודעות הללו”.

מי יפרח?
”אני חושב שהמעבר הזה טוב לכל שלושת השחקנים שלי, כל אחד אתה רואה מה הרוויח ומה הפסיד, יתרונות מול חסרונות, וזה ייצא טוב”.

רועי אלימלך עם סוכנו עידן בן אבו (פרטי)רועי אלימלך עם סוכנו עידן בן אבו (פרטי)

תן קצת מאחורי הקלעים.
”שיתפתי את שני המועדונים בקודקודים הבכירים ביותר ברעיון הזה של העסקה, שני הצדדים בהתחלה לא חשבו שזה משהו שאטרקטיבי ויכול לצאת לפועל, אבל זה א’ ב’ של משא ומתן, קודם לומר לא, ואז להתחיל לחשב ולהבין את התועלת. כולם הרוויחו לדעתי מזה, גם השחקנים וגם המועדונים”. 

נתנו לך תחושה שזה לא יקרה, והיית אופטימי.
”בסופו של דבר כן, כי אני חושב שגם בית”ר הבינה שהדבר הכי נכון גם לה וגם לשחקן זה לאפשר לו ללכת”.

מעמדו של קאני משתנה, הוא היה מחליף של אצילי, בחיפה על הנייר כשחקן מוביל, איך אתה רואה את זה?
”אין ספק שסילבה קאני בבית”ר ציפה ובצדק לקבל יותר דקות, ועדיין אני אענה לכל אותם אנשים שמגיבים למה הוא הרים ידיים מהר ולמה ויתר, אז זה לא שקאני ירד ללאומית כדי לקבל דקות. הוא עזב מועדון גדול, אבל הלך למועדון לא פחות גדול, אף אחד לא הבטיח לו שיהיה שחקן הרכב או שאפילו יקבל יותר דקות, אבל העובדות הן שקאני בעונה שעברה היה השחקן ה-14 בדקות משחק בבית”ר, והוא מקום ראשון בליגה ביחס של כיבוש פר דקות משחק, אז טבעי והגיוני שהוא יצפה לקבל יותר דקות על המגרש, מצד שני המתמודד שלו בעמדה הזו זה לא שחקן שנכון לשים אותו בספסל, מבין את כל הצדדים”.

מה אתה מתכנן לו מבחינת המשך הקריירה, יש מטרה גם לחו”ל בעתיד? מה המספרים שאתה מצפה?
”קודם כל לדעתי החזרה של סילבה לארץ הייתה סוג של פספוס. אוסטריה וינה זה מועדון שסילבה יכול היה לפרוח שם, והייתה שם בעיה נקודתית בשנה הזו, והבעיה היא שיטת המשחק של המועדון. השיטה בעונה שהוא שיחק, המאמן החדיר שם שיטה מאוד ייחודית, 4-3-2-1, בשיטה הזו גם אם אני המאמן סילבה קאני לא בהרכב, אין איפה לשבץ בשיטה הזו, קאני יכול להביא יכולות בכנף או לכל היותר בחלוץ מתוך שני חלוצים, אבל הוא לא שחקן בעמודת האחרות. הוא לא 9 בודד, ובשיטה הזו הייתה בעיה להראות את היכולות שלו, ואגב בפעמים הבודדות ששיחק בבוגרת הוא הראה יכולות, יש לו גול ובישול בשתי הופעות”.

סילבה קאני באימון מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)סילבה קאני באימון מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הם קיבלו משהו?
”קיבלו משהו קטן האוסטרים, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, זה דברים שנכנסו בין המועדונים. יש איזה סולידריות משהו. לא נכנס לנושא הזה של המספרים”.

יש לו סעיף שחרור לחו”ל?
”לא, ובעניין הזה מכבי חיפה הוכיחה שהיא לא עוצרת שחקנים מלהתקדם לאירופה, אז לא רואה מצב שאם לקאני תהיה אופציה להשתדרג כלכלית ומקצועית באירופה שמכבי חיפה תעצור אותו, אבל כרגע חיפה קרובה מאוד לאירופה. עובדה גם שלקאני הייתה התעניינות מפאפוס, גם אחרי שהם העפילו לאלופות, והוא העדיף חיפה. העדיפות הראשונה הייתה מכבי חיפה”.

לסיכום על דור תורג’מן, מתי הוא טס לארה”ב?
”התכנון האופטימי זה שאיך שדור נוחת מהנבחרת תהיה לו פגישה בשגרירות ולמחרת הוא יטוס, יישארו שם חמישה משחקים, נכון שזה יוצא ששחקן עובר בקיץ לארה”ב הוא עובר באמצע העונה וקבוצה שלא מגיעה לפלייאוף אין עוד הרבה משחקים, אז הוא סופג שתי פגרות ברצף, יחד עם זאת הוא הספיק לשחק חמישה משחקים במכבי ת”א, הוא יספיק קצת שם, קצת בנבחרת, אז הוא כן משחק”.

מתי אתה עולה איתו על המטוס?
”ברגע שיהיה אישור בשגרירות”.

