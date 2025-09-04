שער ניצחון לחטואל, 0:1 להפועל חיפה על ריינה

הפועל חיפה קיימה היום משחק אימון מול בני ריינה וניצחה 0:1 משער בדקת הסיום. מי שכבש היה רותם חטואל, שחקן הרכש החדש, שרשם הופעת בכורה במדי הקבוצה והותיר רושם חיובי כבר במשחקו הראשון.

במחצית הראשונה פתחו האדומים בהרכב שכלל את מצ'יני בשער, מלול, ארבל, דיבה וקבדה בהגנה, גונן, נאווי ופרבר בקישור, וזיקרי, רג'יס ואיסט בחלק הקדמי.

במחצית השנייה עלו מצ'יני, מקונן, חזן, מחאג'נה וגומז, בקישור נחום, קבדה (אנגולו) ובלחסן, ובהתקפה בוגנים, רג'יס (מועתז) ואיסט (חטואל), כשחטואל כאמור היה זה שהכריע את המשחק עם שער ניצחון מאוחר.