באשדוד מחכים להתפתחות: בוסקילה יכול לפרוח פה

אחרי שהושגה הסכמה מלאה על מתווה ההעברה של מור בוסקילה מהפועל רמת גן למ.ס אשדוד, כעת ממתינים להפועל תל אביב – האם זו תשווה את ההצעה הכספית לבעלי רמת גן, אמיר חמיאס, כמו גם להחלטת השחקן עצמו.

מבחינת שני המועדונים העסקה סגורה, הבעלים של רמת גן, אמיר חמיאס, והאיש החזק באשדוד, ג’קי בן זקן, הגיעו להבנות על סכום העברה של כמיליון וחצי שקלים. בשלב הזה, גם הכדור נמצא בידיו של בוסקילה, שצריך להכריע אם ברצונו להצטרף לאשדוד.

באשדוד הבהירו כי ברגע שהקשר ייתן אור ירוק, ייפתח מולו מו״מ בנוגע לשכר ותנאים נוספים. במועדון רואים בו חיזוק משמעותי לקראת העונה הקרובה ובטוחים שמ.ס אשדוד זה היעד הכי טוב שיכול להיות עבורו: "הדבר הכי טוב לבוסקילה זה לשחק באשדוד. הוא יכול לפרוח פה, ניתן לו את כל הכלים להצליח ולהתקדם בעתיד", אמרו בקבוצה.

עם זאת, השחקן עצמו לא מסתיר את העובדה כי יעדו המרכזי הוא הפועל תל אביב, מה שיוצר חוסר ודאות לגבי המהלך. בינתיים באשדוד ממתינים לסימן מצדו של בוסקילה. במועדון יודעים שהעסקה לא תלויה בהם, אך עדיין מקווים כי בסופו של דבר הדברים יסתדרו וגם בוסקילה יבין שיהיה לו כדאי להצטרף לשורותיהם.