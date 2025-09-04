יום חמישי, 04.09.2025 שעה 13:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

באשדוד מחכים להתפתחות: בוסקילה יכול לפרוח פה

הבנה מלאה הושגה מול ר"ג על העברה בשווי 1.5 מיליון ש"ח וכרגע הכדור בידיים של השחקן שמעדיף את הפועל ת"א: "ניתן לו את כל הכלים להצליח ולהתקדם"

|
מור בוסקילה (חגי מיכאלי)
מור בוסקילה (חגי מיכאלי)

אחרי שהושגה הסכמה מלאה על מתווה ההעברה של מור בוסקילה מהפועל רמת גן למ.ס אשדוד, כעת ממתינים להפועל תל אביב – האם זו תשווה את ההצעה הכספית לבעלי רמת גן, אמיר חמיאס, כמו גם להחלטת השחקן עצמו.

מבחינת שני המועדונים העסקה סגורה, הבעלים של רמת גן, אמיר חמיאס, והאיש החזק באשדוד, ג’קי בן זקן, הגיעו להבנות על סכום העברה של כמיליון וחצי שקלים. בשלב הזה, גם הכדור נמצא בידיו של בוסקילה, שצריך להכריע אם ברצונו להצטרף לאשדוד.

באשדוד הבהירו כי ברגע שהקשר ייתן אור ירוק, ייפתח מולו מו״מ בנוגע לשכר ותנאים נוספים. במועדון רואים בו חיזוק משמעותי לקראת העונה הקרובה ובטוחים שמ.ס אשדוד זה היעד הכי טוב שיכול להיות עבורו: "הדבר הכי טוב לבוסקילה זה לשחק באשדוד. הוא יכול לפרוח פה, ניתן לו את כל הכלים להצליח ולהתקדם בעתיד", אמרו בקבוצה. 

עם זאת, השחקן עצמו לא מסתיר את העובדה כי יעדו המרכזי הוא הפועל תל אביב, מה שיוצר חוסר ודאות לגבי המהלך. בינתיים באשדוד ממתינים לסימן מצדו של בוסקילה. במועדון יודעים שהעסקה לא תלויה בהם, אך עדיין מקווים כי בסופו של דבר הדברים יסתדרו וגם בוסקילה יבין שיהיה לו כדאי להצטרף לשורותיהם.

