מיוון, לליגה הלאומית: טאז שרמן חתם במ.ס צפת

מ.ס צפת החתימה את הגארד האמריקאי טאג'זמל "טאז" שרמן. שרמן (26, 1.93), שיחק בעונה שעברה בלאריסה, מהליגה הראשונה ביוון. בקיץ עבר לשחק בראלס לה וגה, מהליגה הדומיניקנית. ביוון העמיד ממוצעים של 7.2 נקודות, 2.2 ריבאונדים ו-1.8 אסיסטים.

במשחק אימון שנערך בכפר בלום, גברה הפועל העמק על הפועל גליל עליון.

בלטו בהעמק: קאדין שדריק עם 15 נק' ו-9 ריב', אלייז'ה צ'יילדס 13 נק', קמרון הנרי 12 נק', קיילר אדוארדס (6 אס'), ארון ווילר ולוקאס גולדנברג 10 נק' כ"א, גיל נויוביץ' 8 נק'. קלעו לגליל עליון: ג'יילן בלייקס 12 נקודות (7 ריב' ו-5 אס'), שחר דורון ויהל מלמד 11 נק' כ"א, סם אלג'יקי ורז אדם 9 נק' כ"א, דיאנדרה גולסטון 8 נק'.