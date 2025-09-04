יום שני, 08.09.2025 שעה 11:52
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל

מיוון, לליגה הלאומית: טאז שרמן חתם במ.ס צפת

הגארד האמריקאי (26, 1.93) ששיחק בעונה שעברה בליגה הראשונה ביוון, יצטרף לקבוצה מהגליל העליון. הפועל העמק גברה על הפועל גליל עליון במשחק הכנה

|
טאז שרמן (IMAGO)
טאז שרמן (IMAGO)

מ.ס צפת החתימה את הגארד האמריקאי טאג'זמל "טאז" שרמן. שרמן (26, 1.93), שיחק בעונה שעברה בלאריסה, מהליגה הראשונה ביוון. בקיץ עבר לשחק בראלס לה וגה, מהליגה הדומיניקנית. ביוון העמיד ממוצעים של 7.2 נקודות, 2.2 ריבאונדים ו-1.8 אסיסטים. 

במשחק אימון שנערך בכפר בלום, גברה הפועל העמק על הפועל גליל עליון. 
בלטו בהעמק: קאדין שדריק עם 15 נק' ו-9 ריב', אלייז'ה צ'יילדס 13 נק', קמרון הנרי 12 נק', קיילר אדוארדס (6 אס'), ארון ווילר ולוקאס גולדנברג 10 נק' כ"א, גיל נויוביץ' 8 נק'. קלעו לגליל עליון: ג'יילן בלייקס 12 נקודות (7 ריב' ו-5 אס'), שחר דורון ויהל מלמד 11 נק' כ"א, סם אלג'יקי ורז אדם 9 נק' כ"א, דיאנדרה גולסטון 8 נק'.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */