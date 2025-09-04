אחרי שנפצע בחגיגות: טוקלומטי ייעדר מהצעירה

עידן טוקלומטי לא ישחק עם הנבחרת הצעירה מול בוסניה והולנד, כך הודיעו הבוקר (חמישי) בהתאחדות לכדורגל. "טוקלומטי לא יצטרף לנבחרת הצעירה לאחר שנפצע בסיום משחקו האחרון בשארלוט ולטענת השחקן וקבוצתו לא יהיה כשיר גם למשחק השני מול הולנד”, נכתב בהודעה.

טוקלומטי שנמצא בכושר מצוין, נפצע בלילה שבין שבת לראשון במשחק שבו שארלוט ניצחה 1:2 את ניו אינגלנד ועיליי פיינגולד. הפציעה שלו הגיעה דווקא במהלך חגיגת שער הניצחון הדרמטי בדקה ה-87.

טוקלומטי כבש בנגיחה שהאריכה את רצף הניצחונות של שארלוט לשמונה ונראה מדדה קלות במהלך חגיגת השער. בסיום מאמן שארלוט, דין סמית’, סיפר שהחלוץ נפצע במפשעה: “זה לא נראה רציני, אין לי ספק שהוא יחזור למשחק מול מיאמי".

עידן טוקלומטי (רועי כפיר)

המשחק הבא של שארלוט מול ליאו מסי, לואיס סוארס, סרחיו בוסקטס, ג’ורדי אלבה ורודריגו דה פול ייערך אחרי הפגרה ושיתופו של טוקלומטי במדי הנבחרת הצעירה הוטל בספק. כאמור, לבסוף הוא לא יצטרף לנבחרת.

שער הניצחון היה השער התשיעי העונה של טוקלומטי בכל המסגרות ויש לו גם ארבעה בישולים. החלוץ כבש שבעה שערים ב-11 המחזורים האחרונים ב-MLS.