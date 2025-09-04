שי אהרון ינסה להרגיע את אוהדי הפועל ירושלים

המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, שי אהרון יקיים בתחילת השבוע הבא מפגש עם אוהדי הפועל ירושלים אשר רשומים כחברי עמותה.

במסגרת הפגישה יענה המנהל המקצועי על שאלות האוהדים, ינמק את ההחלטות של הקיץ הקרוב סביב הרכש של הקבוצה, יספר על מצבה הכלכלי המדאיג של הפועל ירושלים בימים אלה ויתמודד עם השיח הציבורי סביב המאמן זיו אריה ובשאלת היכולות המנטלית של המאמן להצעיד את הפועל ירושלים העונה להישגים.

שי אהרון מקיים את המפגש הזה מידי שנה, הפעם נראה כי האוהדים מודאגים מהמצב, הפועל ירושלים לא מצליחה להתחזק בשחקנים משמעותיים בחלון העברות של הקיץ, הזרים שהגיעו מלבד הבלם דומג'וני לא ברמה של ליגת העל נכון לשעה זו וכל עוד הפועל ירושלים תסתפק בשחקני פוטנציאל ולא בשחקנים מוכחים, המועדון הזה לא יתקדם לשום מקום.

בקבוצה מסבירים: "הפגישה תתקיים ברקע הפתיחה הרעה של העונה, אבל כקבוצת אוהדים תמיד יש שאיפה לקיים שיח ולהסביר את המהלכים של הקיץ, לצד מקום שלהם לשאול שאלות ולהציף את מה שמפריע להם".

אחרי המפלה מול הפועל חיפה, הצוות המקצועי העניק יומיים מנוחה לשחקנים שחזרו אתמול להתאמן, מי שנעדרו מהאימונים הם: ינאי דיסטלפלד, עידו עולי ויונתן ליש שזומנו לנבחרת הצעירה, ישראל דאפה בנבחרת הנוער.

בהפועל ירושלים עושים מאמצים להכשיר את הפצועים כבר למחזור השלישי של ליגת העל ומקווים שחלק מהם (איינאו פרדה, ז'ארדל, איבי רנסום) יחזרו למשחק מול הפועל ב"ש. "אנחנו אופטימיים ששחקן או שניים יצליחו להשתקם ולעמוד לרשותו של זיו אריה למשחק מול הפועל באר שבע".