כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

שי אהרון ינסה להרגיע את אוהדי הפועל ירושלים

על רקע פתיחת העונה הרעה, המנהל המקצועי ייפגש עם חברי העמותה וינמק את ההחלטות סביב הרכש בקיץ: "תמיד יש שאיפה לקיים שיח ולהסביר את המהלכים"

|
שחקני הפועל ירושלים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל ירושלים (עמרי שטיין)

המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, שי אהרון יקיים בתחילת השבוע הבא מפגש עם אוהדי הפועל ירושלים אשר רשומים כחברי עמותה. 

במסגרת הפגישה יענה המנהל המקצועי על שאלות האוהדים, ינמק את ההחלטות של הקיץ הקרוב סביב הרכש של הקבוצה, יספר על מצבה הכלכלי המדאיג של הפועל ירושלים בימים אלה ויתמודד עם השיח הציבורי סביב המאמן זיו אריה ובשאלת היכולות המנטלית של המאמן להצעיד את הפועל ירושלים העונה להישגים.

שי אהרון מקיים את המפגש הזה מידי שנה, הפעם נראה כי האוהדים מודאגים מהמצב, הפועל ירושלים לא מצליחה להתחזק בשחקנים משמעותיים בחלון העברות של הקיץ, הזרים שהגיעו מלבד הבלם דומג'וני לא ברמה של ליגת העל נכון לשעה זו וכל עוד הפועל ירושלים תסתפק בשחקני פוטנציאל ולא בשחקנים מוכחים, המועדון הזה לא יתקדם לשום מקום.

בקבוצה מסבירים: "הפגישה תתקיים ברקע הפתיחה הרעה של העונה, אבל כקבוצת אוהדים תמיד יש שאיפה לקיים שיח ולהסביר את המהלכים של הקיץ, לצד מקום שלהם לשאול שאלות ולהציף את מה שמפריע להם". 

אחרי המפלה מול הפועל חיפה, הצוות המקצועי העניק יומיים מנוחה לשחקנים שחזרו אתמול להתאמן, מי שנעדרו מהאימונים הם: ינאי דיסטלפלד, עידו עולי ויונתן ליש שזומנו לנבחרת הצעירה, ישראל דאפה בנבחרת הנוער. 

בהפועל ירושלים עושים מאמצים להכשיר את הפצועים כבר למחזור השלישי של ליגת העל ומקווים שחלק מהם (איינאו פרדה, ז'ארדל, איבי רנסום) יחזרו למשחק מול הפועל ב"ש. "אנחנו אופטימיים ששחקן או שניים יצליחו להשתקם ולעמוד לרשותו של זיו אריה למשחק מול הפועל באר שבע".

