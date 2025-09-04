"השראה מלברון": ימאל רוצה להפוך למלך החדש

החגיגה של לאמין ימאל כשהניח על ראשו כתר כ"מלך החדש של הכדורגל" עוררה גל של תגובות, רובן ביקורתיות כלפי כוכב ברצלונה הצעיר. המאמן לואיס דה לה פואנטה הגיב לביקורת והצהיר כי בעיניו החגיגה נראתה יותר כהנחת כובע קוסם. דברים דומים אמר גם מרסלו ביילסה, מאמנה הנוכחי של אורוגוואי, שביקש להגן על כישרונו של שחקן הכנף של בארסה.

עם זאת, המציאות היא שחגיגתו של ימאל נועדה לייצג את ההכתרה של מלך הכדורגל הבא. גישה שרבים רואים בה מופרזת לנוכח גילו הצעיר, אך בוודאות משקפת את שאיפתו של הספרדי להותיר אחריו מורשת אדירה כשחקן.

מספר 10 החדש של ברצלונה החל לחגוג כך את שעריו במשחק הידידות השני בסיבוב האסייתי מול סיאול. הוא כבש צמד והוסיף לחגיגה חבטה בחזה והכתרה עצמית. חגיגה שמחקה את לברון ג'יימס, אחד מגדולי הכדורסלנים בהיסטוריה, שמכתיר עצמו כבר שנים כ"מלך". לברון תמיד נחשב לשחקן שיעשה היסטוריה, עוד לפני שהגיע ל-NBA, ולאמין ימאל צועד בדרכו ככדורגלן ושובר כמעט כל שיא אפשרי של צעירים.

לברון ג'יימס (רויטרס)

לאחר שעקב אחר אחד מאליליו בדרום קוריאה, לאמין ימאל חגג שוב את הכתרתו אחרי הצמד מול קומו באצטדיון גאמפר ובשערי הליגה מול מיורקה ולבאנטה. החגיגה הזו כבר הפכה לחלק ממנו והוא מקווה להמשיך בה במשחקים הקרובים, החל ממשחקי נבחרת ספרד מול בולגריה וטורקיה.

כבר יש לו מותג אישי

בעיצומה של פריצתו התקשורתית והמקצועית, לאמין ימאל ואדידס השיקו מותג אישי על שמו: "304", על שם המיקוד של השכונה ברוקפונדה, בה נהג בעבר לחגוג שערים. ההשקעה של אדידס במיצובו של ימאל בין גדולי הענף ברורה, והקמת המותג היא עוד צעד בכיוון זה.

לאמין ימאל (IMAGO)

התאגיד הגרמני כבר קידם מותגים אישיים של שחקנים כמו ליאו מסי וג'וד בלינגהאם, ולאמין ימאל הוא האחרון להצטרף לרשימה המכובדת. גם נייקי פעלה בצורה דומה עם לברון ג'יימס. נזכיר שהחתמתו של ימאל באדידס כבר עוררה הדים עם שלט ענק במרכז ברצלונה ופרסומת מיוחדת שהכריזה על שינוי הספונסר.

“לאמין ימאל נחוש להפוך למלך החדש של הכדורגל, ולעת עתה הוא סולל דרך שמרמזת כי יוכל לשלוט בעולם הכדורגל בשנים הקרובות”, ניתחו ב’מונדו דפורטיבו’.