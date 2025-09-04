"למה גלוך בשמאל? אולי כי ברחאוס הוא הבוס"

אוסקר גלוך עדיין לא השלים 90 דקות מאז שהצטרף לאייאקס וטרם כבש או בישל, ובהולנד עסקו ברכש של מועדון הפאר וביקרו את המאמן ג’ון הייטינחה. בטור בעיתון ‘הט פרול’ הביאו פליאה לנוכח העמדה שבה תופקד מספר 10 אחרי שכבש 10 שערים ובישל חמישה נוספים בליגה האוסטרית בעונה שעברה כששיחק באמצע.

"זה חלק מהמדיניות של אייאקס - לרכוש שחקנים ואז להציב אותם בעמדה שהם לא מכירים, אולי מתוך מחשבה ש'אנחנו אייאקס, תראה קודם את ה-DNA שלך'", נכתב בטור של הנק ספן אחרי שגלוך תופקד באגף השמאלי, “הוא שיחק באמצע בזלצבורג - והיה דומיננטי. אז למה הוא מוצב פתאום כשחקן אגף?".

מאחורי ההחלטה הזו, לפי הטור, עומדת גם הדינמיקה בתוך חדר ההלבשה. "ברחאוס הוא הבוס - הוא משחק בעמדה של ה-10, אבל האם הוא באמת הכי מתאים שם? האם יש לו את היכולת להגיע ל-10 שערים וחמישה בישולים? ספק גדול. האם הוא מסוג האנשים שיקבלו ישיבה על הספסל? ספק אפילו גדול יותר".

סטיבן ברחאוס (רדאד ג'בארה)

הביקורת הזו מעלה שאלות קשות כלפי הייטינחה ומערכת קבלת ההחלטות של אייאקס – ובעיקר מחזקת את התחושה בהולנד שגלוך לא מנוצל נכון מאז שהגיע לאמסטרדם. אגב, ברחאוס רשם בעונה שעברה שני שערים וחמישה בישולים בליגה ההולנדית.

בנוסף, הפרשן ולנטין דריזן ביקר ב’טלחרף’ ההולנדי: “גלוך עדיין לא הצליח להראות את היכולות שלו, בעוד (קספר) דולברג הוא סימן שאלה גדול". כידוע, החלוץ חזר לאייאקס כמחליפו של בראיין ברובי וישתף פעולה עם גלוך לאחר הפגרה.