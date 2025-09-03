אוז'ה אליאסים ואניסימובה עלו לחצי הגמר בארה"ב

השלבים המכריעים של אליפות ארצות הברית הפתוחה המשיכו אתמול (רביעי) כאשר פליקס אוז’ה אליאסים פגש את אלכס דה מינור בשלב רבע הגמר. בתום משחק שנמשך יותר מארבע שעות, הקנדי רשם 6:4, 6:7(9),5:7, 6:7(7) וחגג ניצחון ענק.

לאחר ההעפלה המוקדמת יותר של נובאק ג’וקוביץ’, שיפגוש את קרלוס אלקרס בחצי הגמר, אליאסים יחכה לראות את מי יפגוש בשלב הבא, כאשר יאניק סינר יתמודד מול לורנצו מוסטי על הזכות לשחק נגד הקנדי.

אצל הנשים התחוללה הפתעה, כאשר אמנדה אניסימובה הדיחה את איגה שוויונטק והעפילה גם היא לחצי הגמר. כזכור, השתיים נפגשו בגמר טורניר ווימבלדון האחרון, שם שוויונטק רשמה 0:6,0:6 מהדהד וזכתה בתואר. הפעם, האמריקאית יצאה מחויכת.

אמנדה אניסימובה חוגגת העפלה (רויטרס)

אניסימובה תחכה למפגש בין קרולינה מוחובה לבין נאומי אוסקה על מנת לגלות מי תהיה יריבתה בשלב הבא.