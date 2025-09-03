יום רביעי, 03.09.2025 שעה 20:16
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

לאחר נתק ממושך: ארד ופונטי נפגשו ולחצו ידיים

שמו את המחלוקות בצד למען דור העתיד: יו״ר הוועד האולימפי ויו״ר איגוד הג׳ודו לחצו ידיים, בפגישה מקצועית לקראת לוס אנג׳לס 2028 במשרדי הוועד

|
משה פונטי ויעל ארד (נעם מורנו)
משה פונטי ויעל ארד (נעם מורנו)

למען דור העתיד ובמסגרת ההכנות לקראת ההופעה באולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028, יו״ר הוועד האולימפי יעל ארד ויו״ר איגוד הג׳ודו משה פונטי שמו את המחלוקות בצד ונפגשו השבוע לפגישת עבודה, שהייתה באווירה חיובית ובמהלכה השניים לחצו ידיים.

ל-ONE נודע כי השניים נפגשו במסגרת פגישת עבודה במשרדי הוועד האולימפי בתל אביב, אליה התייצב פונטי ושם הוא נפגש עם ארד. במקום נכחו גם מנכ״ל הוועד האולימפי גילי לוסטיג, מנכ״ל איגוד הג׳ודו נועם גרינברג ומאמן נבחרת הג׳ודו שני הרשקו.

לאחרונה הוועד האולימפי מקיים פגישות עם האיגודים המובילים לקראת משחקים האולימפיים, בניסיון להבין את הצרכים של הספורטאים ומה דרוש לדור הבא שיופיע בלוס אנג׳לס 2028. הפגישות הללו נעשו ענפי ספורט בעלי פוטנציאל במשחקים האולימפיים, וכך היה גם עם הג׳ודו שזכה בשלוש מדליות אולימפיות בפאריס 2024.

הפגישה הייתה מקצועית ובמהלכה השניים לחצו יד ושוחחו על דור העתיד בג׳ודו ועל הנבחרת הנוכחית לקראת אולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028. גורמים שנכחו במשרדים אמרו: “הייתה פגישה חיובית באווירה מקצועית”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */