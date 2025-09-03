יום רביעי, 03.09.2025 שעה 19:52
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

מ.ס אשדוד סיכמה עם רמת גן על רכישת בוסקילה

הקבוצה מעיר הנמל מוכנה לשלם עבור הקיצוני הצעיר מיליון וחצי ש"ח, אבל הפועל ת"א, שעדיין מעוניינת לצרפו גם לאחר הסאגה, יכולה להשוות את ההצעה

|
מור בוסקילה במדי הפועל ת
מור בוסקילה במדי הפועל ת"א (ראובן שוורץ)

האם מור בוסקילה בדרך ליעד חדש ומפתיע? בעלי מועדון ספורט אשדוד, ג'קי בן זקן, סגר מול בעלי הפועל רמת גן, אמיר חמיאס, את העברתו של מור בוסקילה לעיר הנמל. בן זקן מוכן לשלם מיליון וחצי שקלים, אבל הפועל תל אביב תוכל להשוות את ההצעה של אשדוד. 

נכון לרגע זה, באשדוד מודעים לכך שהפועל תל אביב יכולה להיכנס לתמונה והתחושות הן שהם ישוו את התוצאה בסופו של דבר. "אנחנו מאוד רוצים את מור בוסקילה, אבל לא יודעים אם הוא יגיע אלינו בסופו של דבר. אם הפועל תל אביב תשווה את ההצעה אז הוא כנראה יהיה שם", אמר גורם באשדוד.

בוסקילה לא סגר את תנאיו באשדוד ומעדיף לשחק בחודורוב, אם כי במידה והפועל תל אביב לא תגיב לאירועים ותשווה את ההצעה - הוא יעבור לאשדוד.

