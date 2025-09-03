יום רביעי, 03.09.2025 שעה 16:45
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"ברצלונה משתפת פעולה ברצח העם של פלסטין"

פעילים של ארגון 'פוטורו וגטאל' ריססו צבע על סמל המועדון בסרטון טיקטוק שבו טענו כי באמצעות הספונסר הראשי שלהם, המועדון הקטלוני תומך בישראל

|
לאפורטה עם נציגי השגרירות הישראלית בספרד (שגרירות ישראל בספרד)
לאפורטה עם נציגי השגרירות הישראלית בספרד (שגרירות ישראל בספרד)

זה כבר ידוע שישראל עוברת תקופה לא פשוטה מבחינת מעמדה בעולם בכלל ובספרד בפרט. אחרי התגובות האנטישמיות להחתמתו של מנור סולומון בוויאריאל, כעת פעילים מארגון ‘פוטורו וגטאל’ השחיתו את הסמל של ברצלונה, בסרטון טיקטוק בו טענו כי “המועדון משתף פעולה עם רצח העם שקורה בפלסטין ובקונגו”.

הפעילים הסביבתיים ריססו צבע אדום על החזית של חנות ברצלונה שנמצאת בפסאיג’ דה גרסיה, אתמול (שלישי) בשעות הבוקר המוקדמות. בחשבון ה-X שלהם (לשעבר טוויטר) הם נימקו את המעשה: “זה על השתתפותו של המועדון ברצח העם בפלסטין ובקונגו, בשל החסויות של ספוטיפיי ושל הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו”.

בסרטון אותו הם צירפו, נראים שני אנשים מתיזים צבע על חזית בחנות הרשמית של המועדון הקטלוני, ולאחר מכן הם מחזיקים שלט שעליו נכתב: “מועדון הכדורגל ברצלונה מבצע רצח עם”, כשברקע אף התנגן ההמנון של הבלאוגרנה. בהמשך, הפעילים הקריאו מסרים בו הם טענו כי המועדון: “מלבין את התדמית של מי שמבצע ג’נוסייד”. 

תערוכת ברצלונה ב-2021 בבכורה עולמית בישראל (Proactiv, FC Barcelona) (מערכת ONE)תערוכת ברצלונה ב-2021 בבכורה עולמית בישראל (Proactiv, FC Barcelona) (מערכת ONE)

הם מצביעים בעצם על ההסכם של ברצלונה עם שירות המוזיקה, שמשמש כנותן החסות הראשית של המועדון מאז תחילת עונת 2022/23, והם טוענים כי “המנכ”ל של ספוטיפיי הוביל סבב גיוס של כמעט 700 מיליון אירו לסטארט-אפ שמפתח טכנולוגיה צבאית המשמשת את ממשלת ישראל”. יש לציין כי הפעילים לא מייצגים את דעת המועדון, שכן בעבר הנשיא ז’ואן לאפורטה ביקר פעמים רבות בארץ הקודש ואף הצטלם עם הדגל הכחול-לבן.

