"ברצלונה משתפת פעולה ברצח העם של פלסטין"

זה כבר ידוע שישראל עוברת תקופה לא פשוטה מבחינת מעמדה בעולם בכלל ובספרד בפרט. אחרי התגובות האנטישמיות להחתמתו של מנור סולומון בוויאריאל, כעת פעילים מארגון ‘פוטורו וגטאל’ השחיתו את הסמל של ברצלונה, בסרטון טיקטוק בו טענו כי “המועדון משתף פעולה עם רצח העם שקורה בפלסטין ובקונגו”.

הפעילים הסביבתיים ריססו צבע אדום על החזית של חנות ברצלונה שנמצאת בפסאיג’ דה גרסיה, אתמול (שלישי) בשעות הבוקר המוקדמות. בחשבון ה-X שלהם (לשעבר טוויטר) הם נימקו את המעשה: “זה על השתתפותו של המועדון ברצח העם בפלסטין ובקונגו, בשל החסויות של ספוטיפיי ושל הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו”.

בסרטון אותו הם צירפו, נראים שני אנשים מתיזים צבע על חזית בחנות הרשמית של המועדון הקטלוני, ולאחר מכן הם מחזיקים שלט שעליו נכתב: “מועדון הכדורגל ברצלונה מבצע רצח עם”, כשברקע אף התנגן ההמנון של הבלאוגרנה. בהמשך, הפעילים הקריאו מסרים בו הם טענו כי המועדון: “מלבין את התדמית של מי שמבצע ג’נוסייד”.

תערוכת ברצלונה ב-2021 בבכורה עולמית בישראל (Proactiv, FC Barcelona) (מערכת ONE)

הם מצביעים בעצם על ההסכם של ברצלונה עם שירות המוזיקה, שמשמש כנותן החסות הראשית של המועדון מאז תחילת עונת 2022/23, והם טוענים כי “המנכ”ל של ספוטיפיי הוביל סבב גיוס של כמעט 700 מיליון אירו לסטארט-אפ שמפתח טכנולוגיה צבאית המשמשת את ממשלת ישראל”. יש לציין כי הפעילים לא מייצגים את דעת המועדון, שכן בעבר הנשיא ז’ואן לאפורטה ביקר פעמים רבות בארץ הקודש ואף הצטלם עם הדגל הכחול-לבן.