ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

הולאנד התפרץ בנורבגיה: מה לעזאזל קורה פה?

חלוצה של מנצ’סטר סיטי, שנמצא כעת במחנה אימונים עם נבחרתו, התלונן בשעות הלילה הקטנות על המצב במועדון נעוריו ברינה. אוהדים מותחים עליו ביקורות

ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)

סגירת חלון ההעברות וההתכנסות של נבחרת נורבגיה לקראת משחקיה הקרובים חפפו עם התפרצותו של ארלינג הולאנד, שהיה במרכז תשומת הלב בעקבות הודעות לילה שפרסם בסנאפ צ’אט, דבר שלא מצא חן בעיני האוהדים.

בהודעותיו, התלונן בזעם על המצב במועדון נעוריו ברינה, ששחרר במפתיע ובחיפזון שלושה שחקנים ממש לפני סגירת החלון: "תדברו, ברינה FK! מה לעזאזל קורה?"

להודעה הצטרפו תגובות רבות מאוהדים שכתבו לו שעליו לנוח ולהתרכז באותו הזמן (נורבגיה תשחק משחק ידידות מול פינלנד ביום חמישי).

החלוץ של סיטי גם השיב: "כן, אני צריך, אבל במועדון הישן שלי יש כאוס וזה מציק לי, אז אני לא יכול לישון", כתב חלוץ נבחרת נורבגיה.

המסר של הולאנד (צילום מסך)המסר של הולאנד (צילום מסך)
