הטרייד שחושף: הקשר העמוק בין חיפה לבית"ר

הטרייד האחרון בין בית"ר ירושלים למכבי חיפה חושף עד כמה עמוק הקשר בין שני המועדונים כל הקשור של מעבר שחקנים בין הקבוצות ובעיקר מהכרמל לירושלים.

שחקני נוער של מכבי חיפה מגיעים לירושלים בסיטונאות, בבדיחות הדעת אומרים בבית וגן: "אפשר לפתוח סניף של מחלקת הנוער של מכבי חיפה בבית וגן".

וזה לא נגמר רק בשחקנים שעושים את המעבר, מכבי חיפה ובית"ר ירושלים יהפכו להיות שותפות על לא פחות מחמישה שחקנים בכל הקשור למכירה עתידית: ירין לוי, סילבה קאני, עילאי חג'ג', זוהר זסנו ורועי אלימלך, על כל אחד מהם שיימכר בעתיד, בית"ר וחיפה תתחלקנה בכסף חצי חצי, למעט סילבה קאני שם החלוקה היא 70% למכבי חיפה ו-30% לירושלמים.

אמרנו סניף נוער של חיפה בבית וגן, זה לא רק זה, בראייה רחבה יותר ניתן לספור 9 שחקנים ששיחקו בחיפה ועברו לירושלים: ירדן שועה, עומר אצילי, ירין לוי, אביאל זרגרי, אורי דהן, טימוטי מוזי, זיו בן שימול, עילאי חג'ג' ורועי אלימלך. לזה אפשר להוסיף גם את דור חוגי וירדן כהן שהיו בעבר שייכים למכבי חיפה.

ירדן שועה ועומר אצילי (חגי מיכאלי)

הטרייד הנוכחי, זסנו וקאני תמורת אלימלך וחג'ג', הוא תוצאה של אינטרסים שונים בין שני המועדונים שהתחברו יחד: קאני עשה פרצופים ולא הסכים להיות שחקן מחליף בבית"ר, בירושלים הבינו את הסיטואציה ורצו להיפרד מקאני ורק חיפשו קבוצה שתסכים לקלוט אותו תמורת יותר ממיליון אירו.

מכבי חיפה חיפשה שחקן כנף לצד ימין, הבינו שיש אופציה לישראלי בעמדה הזו והלכו על קאני, כולל תשלום של 1.1 מיליון אירו ועל הדרך העבירו את עילאי חג'ג' שלא הצליח גם בסיטואציה הנוכחית למצוא מקום בראש סדר העדיפויות של מכבי חיפה.

הטריייד זסנו-אלימלך משרת שתי אסכולות שונות בין שני מנהלים מקצועיים, אלמוג כהן רוצה שחקן שאפשר לפתח אותו ולהרוויח אותו בעתיד, אלימלך מבחינתו זה יהלום שצריך ללטש, רפאלוב מחפש גיבוי לצד ימין ליילה בטאיי והמהירות של זוהר זסנו, האפשרויות של חיפה מידי פעם לשחק במערך של שלושה בלמים, הפכו את זסנו לשחקן מועיל יותר לסגל של חיפה על חשבון אלימלך.

סילבה קאני (רדאד ג'בארה)

שני הצדדים מרוצים מהטרייד, עכשיו ולאור היחסים המשותפים בין מכבי חיפה לבית”ר ירושלים, נותר לחכות מה יהיה השת"פ הבא בין הצדדים.