יום רביעי, 03.09.2025 שעה 15:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

הקלה בהפועל באר שבע: ונטורה לא יעבור לברזיל

במועדון היו מודאגים, אך החלון בברזיל נסגר והקשר האחורי יישאר לפחות עד ינואר. משחק האימון מול אשדוד מחר בוטל, ההערכה היא שאליאסי לא סובל מקרע

|
לוקאס ונטורה (מרטין גוטדאמק)
לוקאס ונטורה (מרטין גוטדאמק)

בהפועל באר שבע נושמים לרווחה לאחר סגירת חלון ההעברות בברזיל הלילה. המשמעות היא שלוקאס ונטורה, הקשר האחורי שעמד על הכוונת של פורטאלזה, יישאר בקבוצה לפחות עד ינואר. במועדון עקבו בדאגה אחר ההתעניינות של הברזילאים, תוך כדי עמידה איתנה שלא ישוחרר תמורת סכום נמוך, אך עם סגירת החלון, החשש למעבר מיידי הוסר.

מחר (חמישי) האדומים אמורים היו אמורים לקיים משחק אימון מול מ.ס אשדוד במטרה היא לשמור על קצב משחק לשחקני הסגל שנשארו בישראל, שכן שחקני הנבחרות השונות והזרים שקיבלו אישורים לצאת לחופשות פרטיות לא נמצאים בארץ, אך לבסוף המשחק בוטל.

נושא נוסף שמעסיק את אנשי באר שבע הוא עתידו של ארנולד פול גריטה. החלוץ עדיין לא הגיע לסיכום על התרת חוזהו, ובקבוצה יודעים שחלון הזמן שלו הולך ואוזל. אוניברסיטטה קלוז' הרומנית, עמה כבר הגיע השחקן להבנות אישיות, העבירה מסר חד וברור שהיא מתקדמת לאופציות אחרות, כשהחלון ברומניה נסגר ב-6.9.

בבאר שבע עוקבים גם אחרי הפציעה של ניב אליאסי במסגרת נבחרת ישראל. אליאסי הרגיש את שריר הירך האחורי וההערכה שלא מדובר בקרע, כרגע הוא בספק למשחק החוץ נגד הפועל ירושלים אחרי הפגרה.

