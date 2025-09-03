יום רביעי, 03.09.2025 שעה 16:44
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

סערה בספרד: יצא על אקס ברצלונה, והושעה

אחרי שלא שותף בהפסד לריאל, שחקן מיורקה דני רודריגס תקף את הרכש מבארסה: "חוסר כבוד, רק הגיע ומקבל קרדיט לפניי". המועדון שלל ממנו את סרט הקפטן

|
ויניסיוס מול דני רודריגס (רויטרס)
ויניסיוס מול דני רודריגס (רויטרס)

מיורקה הודיעה היום (רביעי) על השעייתו של דני רודריגס מהקבוצה, בה הוא גם לא יקבל שכר, בעקבות הודעות שפרסם באינסטגרם בהן ביקר את החלטת המאמן לא לשתף אותו במשחק מול ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו. בנוסף, נשלל מהשחקן גם סרט הקפטן.

תחילה שחקן ההתקפה רשם בפוסט באינסטגרם: “טיול עם ילדיי שהתרגשו לראות את אביהם משחק בברנבאו בו הם קיבלו שיעור לחיים. לעולם אל תצפו לשום דבר מאף אחד. במיוחד לא היום, שבמקומות העבודה אין כבוד. תעבדו קשה רק בשביל עצמכם, החלמות והתשוקה שלכם, גם אם יזרקו אבנים בדרככם. דברים מרוויחים ולא מקבלים. אוהב אתכם, משפחה”.

זה לא הספיק לו והקפטן לשעבר פרסם עוד הודעה, בה הוא אף תקף את ההחלטה להעדיף את יאן וירג’ילי, אקס בארסה שחתם במועדון רק יום קודם לכן: “אני לא יכול לקבל חוסר כבוד כלפי מחויבות והשקעה. כואב לי ששחקן שזה עתה הגיע, עם אימון אחד בלבד, מקבל הזדמנות לשחק לפני שחקנים שכבר שנים מקריבים למען החולצה הזאת. זה שולח מסר נוראי ולא נכון”. 

יאן וירגיאן וירג'ילי במדי הנוער של ברצלונה (IMAGO)

המועדון מהאיים הבלאריים כאמור לא נותר אדיש לסיטואציה, והוציא הודעה חריפה על ההחלטה לגבי השחקן: “ריאל מיורקה מודיעה כי הוחלט על השעיה מעבודה וללא שכר לשחקן דני רודריגס. בנוסף המועדון שולל ממנו את סרט הקפטן באופן מיידי”. 

בכיוון הנכון: 1:2 לריאל מדריד על מיורקה
הוספת תגובה



טוען תגובות...
