חג'ג': מסיים פרק משמעותי שלא אשכח לעולם

עילאי חג’ג’ נפרד הבוקר (רביעי) באופן סופי ממכבי חיפה, לאחר שהעלה פוסט לאינסטגרם שלו רגע לפני שיעבור לבית”ר ירושלים במסגרת הטרייד עבור סילבה קאני.

“היום אחרי תשע שנים במכבי חיפה, אני עוזב את המקום שהיה לי בית מהרגע הראשון. מקום בו למדתי על עצמי, הצלחתי, התחשלתי והפכתי לשחקן שאני. רוצה להגיד תודה, תודה לכל מי שהאמין בי. לכם לקהל הירוק תודה על כל התמיכה והמילים החמות, תמיד נתתי את כל כולי למכבי חיפה”, כתב חג’ג’.

הקשר הוסיף: “היום מסיים כאן פרק משמעותי בחיי שלא אשכח אותו לעולם וממשיך למטרה הבאה. נסתרות דרכי האל. אוהב המון”.

חג'ג' גדל אצל הירוקים ושיחק בהשאלה בהפועל עפולה לפני שעלה לסגל הבוגר של הקבוצה מהכרמל. הוא רשם 39 הופעות בכל המסגרות במכבי חיפה, בהן כבש שלושה שערים ובישל עוד ארבעה.